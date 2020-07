Biblioteca de Faro retoma serviço educativo e extensão cultural

Atividades agendadas cumprirão normas da DGS.

A Biblioteca Municipal de Faro reagendou os espetáculos com a ANDANTE – Associação Artística e vai dinamizar atividades para o público infanto-juvenil, adaptando o espaço e as regras de acordo com as indicações da Direção Geral da Saúde (DGS).

«Afinal o Gato» é um espetáculo para pais e filhos com poesia de Fernando Pessoa, que assinala o regresso das atividades de animação e promoção da leitura, no âmbito do serviço de extensão cultural da biblioteca.

Dirigido a crianças entre os três e os cinco anos, está agendado para dia 30 de julho, quinta-feira, às 18h00, tendo inscrições prévias gratuitas, através de e-mail ou do telefone 289 870 834.

Serão delimitados no chão os espaços definidos para cada família, garantido assim o distanciamento físico necessário.

Às 21h30 do mesmo dia terá lugar, no Pátio das Laranjeiras, «A Biblioteca Andante», um espetáculo de leituras encenadas com Cristina Paiva e Fernando Ladeira. O cenário é, literalmente, vestido pela personagem – uma viajante/andante pelo universo dos livros.

A sessão terá entrada gratuita, com lotação reduzida de público e decorrerá também de acordo com as normas da DGS.

O serviço educativo também volta às suas atividades com o «Verão na Ecoteca», para preenchimento dos tempos livres dos mais novos. De 14 a 17 de julho, teve lugar a «Semana das Emoções», e de 21 a 24 de julho decorre a «Semana dos Valores». A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia.

A Biblioteca Municipal de Faro está «pronta para receber o seu público cumprindo as regras e as medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19». Assim, «o uso de máscara é obrigatório para o público adulto durante os espétaculos (para as crianças na Ecoteca é obrigatório o uso de viseira), a lotação das salas foi reduzida relativamente à sua ocupação normal e todos os espaços estão equipados com dispensadores de gel alcoólico para higienização das mãos».