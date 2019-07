Autocarro que estimula a criatividade juvenil estaciona em Portimão

Projeto Creactivity, desenhado pelo BPI e Fundação «la Caixa», visita Portimão de 15 a 19 de julho, segunda a sexta-feira.

O espaço itinerante Creactivity estará situado na Zona Ribeirinha de Portimão e oferecerá à comunidade educativa e familiar local recursos, atividades e programas educativos, com a finalidade de promover o desenvolvimento das competências das crianças, jovens, adultos, terceira idade e pessoas com deficiência.

O projeto tem por objetivo estimular a capacidade de desenho e o desenvolvimento de soluções originais para problemas simples. As crianças e jovens em idade escolar participam em ateliês com materiais do quotidiano e ferramentas com diferentes graus de tecnologia para dar vida às suas próprias ideias.

O projeto Creactivity tem lugar num autocarro que se converte numa unidade móvel totalmente adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, facilitando tanto o acesso como a participação durante a atividade.

O veículo está equipado com bancos, mesas de trabalho e diversas provas para as crianças. Os ateliês são dirigidos a jovens entre os 6 e os 16 anos, que serão acompanhados por um monitor através de um processo de criação em que os adultos também são convidados a participar.

As sessões têm uma duração estimada de 90 minutos por grupo (25 pessoas, aproximadamente).

Para marcar a sua visita, reservar o dia ou outras informações, poderá entrar em contacto com a organização através do número (308 802 699) ou pelo e-mail [email protected].