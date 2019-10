Ana Bacalhau veio a Lagoa «Desafiar Estereótipos» de género

Câmara Municipal aderiu uma vez mais às comemorações nacionais do Dia Municipal para a Igualdade, a 24 de outubro de 2019, promovendo iniciativas que pretendem alertar e sensibilizar para a igualdade e cidadania.

O programa deste ano integrou ações que tinham como objetivo promover, sensibilizar e explorar, junto das camadas mais jovens, os diversos contextos de vida, onde a discriminação em função do género acontece, nomeadamente na conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, nos contextos de poder e de tomada de decisão e em casos de violência e assédio.

Os estudantes do 9º ano e do secundário dos Agrupamento de Escolas Rio Arade e Padre António Martins de Oliveira, da rede pública, e a escola privada sediada no concelho, a Nobel Internacional School, assistiram à apresentação do projeto «Desafiar Estereótipos», com a participação especial da cantora Ana Bacalhau.

Através de um livro, de uma performance teatral e de temas musicados pela cantora, os jovens refletiram e debateram sobre diversos conceitos associados ao tema da Igualdade: estereótipos de género, usos do tempo, papéis de género, androcentrismo, empoderamento, capacitação, assédio sexual, entre outros.

Esta iniciativa de Lagoa, em parceria com a Betweien, contou com a participação de mais de 500 estudantes do concelho, fortalecendo o compromisso do município enquanto cidade educadora e inclusiva.

Os livros do projeto «Desafiar Estereótipos» foram posteriormente oferecidos pela vereadora do pelouro, Ana Martins, às Bibliotecas Escolares do concelho, para que possa ser disseminada a mensagem e realizadas as atividades propostas em contexto escolar.

Ficaram também disponíveis exemplares na Biblioteca Municipal de Lagoa, com o intuito de sensibilizar a comunidade em geral para a problemática.