Equipa arrecada prémio de três mil euros.

Raphael dos Santos e Vitor Augusto Biasi, alunos do 3º ano do curso de licenciatura em Engenharia Elétrica e Eletrónica, do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (UAlg), formaram uma das equipas vencedoras do desafio ERP Eco Sustainability Award, uma iniciativa da ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos.

Este desafio dirigia-se a todos os estabelecimentos do Ensino Superior, a nível nacional, e pretendia, segundo a organização, “através da inovação educar os cidadãos, em particular os estudantes, pessoal docente e não-docente dos estabelecimentos visados para a adoção de comportamentos ambientais, materializado na utilização de um Depositrão para facilitar este processo».

O desafio pressupunha, assim, o cumprimento de duas atividades. A primeira consistia num desenho técnico de um Depositrão inviolável para a recolha de três tipos de resíduos e com a dimensão máxima de 2,5 metros cúbicos – equipamentos elétricos e eletrónicos com potencial de reutilização, resíduos elétricos e eletrónicos que já não apresentam este potencial e pilhas usadas. A segunda atividade traduzia-se num cartaz de sensibilização para divulgar a missão do Depositrão.

Para a equipa da UAlg, orientada pelo professor Luis Manuel Ramos de Oliveira, «aderir a esta ideia é não só realizar uma simples coleta seletiva do seu e-lixo, mas também ajudar na gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, causando menores impactos ao meio ambiente».

A equipa considera que «o destino correto destes materiais pode ajudar na sua reciclagem e evitar a possível e agressiva poluição do meio ambiente».

A ERP Portugal, no âmbito do seu Plano de Investigação e Desenvolvimento (I&D), tem como objeto os resíduos para os quais possui licença de gestão: Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RPA).

O desafio ERP Eco Sustainability Award 2019-2020 resulta de uma parceria entre a ERP Portugal e a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)/Programa Eco-Campus no seguimento das iniciativas de educação ambiental já desenvolvidas.

Além da equipa da UAlg, foram selecionados mais dois projetos a nível nacional. Cada prémio terá o valor unitário de três mil euros.