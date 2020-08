Alunos de São Brás constroem espaços lúdicos para os mais novos

Município investiu 2000 euros no projeto.

Um grupo de alunos do Curso Técnico Profissional de Desporto, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel, está a construir espaços lúdicos e desportivos nas pré-escolas e escolas do 1º ciclo do concelho, designadamente um circuito de equipamentos e circuitos de motricidade infantil.

O projeto, coordenado pelo professor Pedro Janeiro, tem como princípio base a valorização e o desenvolvimento da motricidade infantil e está a ser desenvolvido com o apoio do município de São Brás de Alportel.

«Contribuir para a promoção e a criação de melhores condições para a prática desportiva diversificada, indutora de hábitos saudáveis a par da promoção da liberdade de brincar das crianças», são igualmente objetivos desta iniciativa, desenvolvida num momento «em que se considera cada vez mais premente reduzir o uso excessivo de novas tecnologias, especialmente nas camadas mais jovens da população».

Este projeto de construção do circuito de equipamentos infantis para o desenvolvimento motor, contou com o apoio de técnicos municipais e de um investimento do município na ordem dos 2000 euros.

O município de São Brás de Alportel prossegue, «em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a priorizar as necessidades e as intervenções a realizar nos vários equipamentos escolares do concelho».