Alunos de Olhão levaram estudo sobre a Ria Formosa à Letónia

Viajaram três alunos e dois docentes.

Decorreu de 17 a 23 de fevereiro a quinta mobilidade de alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão, inserida no Projeto Erasmus+ «Human Impacts @ Coastal Ecosystems», desta vez à localidade de Ogre, na Letónia.

Durante toda a semana, os alunos Alexandre Viegas, Bruno Guiomar e Ema Fernandes, atualmente no 11º ano, apresentaram o estudo feito no âmbito dos serviços culturais do ecossistema «Ria Formosa».

Os discentes também contactaram diretamente com a cultura letã, seus costumes e gastronomia, caminharam pela zona húmida do Parque Nacional de Kemeri, recolheram amostras de água do Mar Báltico para posterior determinação de parâmetros em Laboratório e contactaram diretamente com o Instituto de Ecologia Aquática da Letónia, onde para além dos conhecimentos adquiridos, participaram em diversas atividades laboratoriais, desenvolvendo ainda competências ao nível da língua inglesa.

Os alunos foram acompanhados pelos professores Emanuel Bettencourt e Óscar Ribeiro.