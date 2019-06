Alunos de Olhão abordaram questões ambientais na Dinamarca

O Agrupamento de Escolas Professora Paula Nogueira participa no projeto internacional «Crossing Borders», pertencente ao Programa «Erasmus+ Ação-Chave 2», constituído por 8 parceiros escolares da Bulgária, Dinamarca, Itália, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia e Turquia.

Este projeto é coordenado pela Escola «Hunderupskolen» de Odense, Dinamarca, e permite a participação em atividades relacionadas com a inclusão social e o ambiente.

A última mobilidade com alunos do projeto, realizou-se precisamente nesta escola dinamarquesa, em Odense. Além do contacto com a realidade da comunidade escolar, também permitiu a tomada de consciencialização sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Os alunos portugueses destacaram cinco objetivos/preocupações: objetivo 1 – não à pobreza; objetivo 3 – alimentação saudável e Bem-estar; objetivo 4: qualidade da educação; objetivo 10 – redução das desigualdades e, por fim, o objetivo 14 – vida aquática e sua poluição.

Na cidade de Odense, terra natal do escritor Hans Christian Andersen, a comitiva portuguesa teve a oportunidade de percorrer os lugares que o autor de histórias infantis frequentou no início do século 19, que tanto o inspiraram.

Parques da cidade e o jardim zoológico foram também locais de visita onde os grupos partilharam experiências pessoais através de «jogos de descoberta» e de atividades de integração social.

Os alunos também tiveram a oportunidade de visitar a zona histórica de Copenhaga, onde se encontra a pequena sereia, símbolo da cidade, inspirada também num conto de Hans Christian Andersen.