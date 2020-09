Alunos de Aljezur no Ensino Secundário voltam a ter transporte gratuito

Medida transita do ano letivo anterior.

Os alunos do concelho de Aljezur a frequentar qualquer modalidade do ensino secundário, terão o passe escolar gratuito, à semelhança do que já acontecia no ano letivo anterior. Esta medida insere-se no conjunto dos apoios às famílias que residem no concelho, com filhos em idade escolar.

O objetivo do executivo passa por, desta forma, fazer com que «os custos com a educação pesem menos nos orçamentos familiares, ainda mais no período extraordinário que estamos a atravessar».

O executivo municipal «mantém a Educação como uma das suas prioridades, apoiando os alunos e as famílias para que se cumpram os objetivos da igualdade de oportunidades e a universalidade, no acesso aos meios necessários para cada um poder evoluir nos seus estudos, apoiando naturalmente as famílias, nesse esforço».

A totalidade das medidas de apoio à educação tomadas pela Câmara Municipal de Aljezur permitirão «uma poupança às famílias de cerca de 200000 euros, na sua globalidade».