Alunos da UAlg consciencializam colegas com seminário ambiental

«Think Smart Act Fast» será dedicado a várias temáticas sustentáveis e conta com a organização de cinco jovens estudantes da Licenciatura em Turismo, no âmbito de um projeto final de semestre.

Como trabalho final da unidade curricular de Organização de Eventos e Congressos, um grupo de cinco jovens do terceiro ano da Licenciatura de Turismo, da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, decidiu juntar o útil ao agradável.

«Podíamos escolher organizar um evento de qualquer natureza sobre qualquer assunto. Decidimos que queríamos abordar um tema que nos fosse particularmente importante, mas que ao mesmo tempo conseguíssemos passar uma mensagem. A temática do ambiente ainda tem de ser muito abordada. O tempo está a esgotar-se e todos temos de fazer alguma coisa», justifica Ricardo Miranda, de 22 anos, ao «barlavento», um dos alunos organizador.

Surge assim o seminário «Think Smart Act Fast», uma tarde dedicada a medidas ecológicas, dividida em quatro palestras, no Auditório da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo, no campus da Penha, em Faro, na próxima terça-feira, dia 17 de dezembro, entre as 14h00 e as 17h30.

«O objetivo é promover um modo de vida mais sustentável e oferecer sugestões de medidas e alternativas às nossas ações. Não queremos que existam desculpas», afirma Catarina Engrácia, de 21 anos.

O colega Ricardo complementa. «A verdade é que estamos preocupados. As pessoas têm a ideia de que sabem que o ambiente se está a degradar, mas não fazem nada para mudar isso. Pretendemos que este seminário seja um abre-olhos e que mostre a importância que as nossas ações podem ter na pegada ecológica».

A primeira palestra, das 14h00 às 14h45 estará a cargo de Carla Martins, da marca Linked Green.

«A especialista vai falar sobre micro plásticos no oceano e como é que os mesmos entram na cadeia alimentar», revela Catarina.

A segunda, com final previsto para as 15h30 aborda um tema menos conhecido, a cosmética consciente, por Filomena Silva, a responsável da mais recente loja biológica Naturème, em Faro.

«É uma empreendedora que abriu o próprio espaço e vai falar sobre o seu trajeto e sobre as opções ambientalmente saudáveis que existem no mercado. Além disso, vai dar o exemplo de que se ela conseguiu, qualquer pessoa consegue criar algo que deixe marca» explica a jovem universitária.

Depois de uma pausa, o tema principal são as plantas, por um representante da empresa Fitolivos, António Coelho, que «vai falar de agricultura biológica e economia circular», revela Engrácia.

Ricardo Miranda, Afonso Martins, Catarina Engrácia, Bruno Ramos e Carlos Sousa.

Por fim, o dia encerra às 17h15, com João Ministro da empresa Proactivetur, que «vem representar uma marca que incentiva o Turismo Sustentável e o ecoturismo», acrescenta.

Escolhas de nomes que se tornaram facilitadas, uma vez que depois de receberem o contacto dos jovens, os quatro oradores «aceitaram logo», lembra Catarina.

Já a docente da unidade curricular, segundo Ricardo Miranda, «disse-nos que era um projeto um pouco ambicioso porque são vários convidados, mas na nossa opinião vai correr tudo bem».

Também os colegas de turma, de acordo com Catarina, se mostraram muito «recetivos com a ideia».

Ainda na opinião dos jovens, cada vez há mais informação sobre medidas sustentáveis, no então «falta sempre aquele incentivo, aquele pequeno passo que se torne numa ação», assegura Ricardo.

E foi também com esse mote que, no seu local de trabalho, uma unidade hoteleira, o jovem promoveu o corte ao plástico.

Uma regra «que acabou por ser aceite. O bar do hotel já não fornece palhinhas, nem nada com plástico», exemplifica. Além disso, todos os cinco jovens, em casa fazem a reciclagem, uma medida que consideram «básica» nos dias de hoje.

«Com a Internet e com as redes sociais cada vez há mais informação e as pessoas cada vez estão a tornar-se mais conscientes do verdadeiro problema e de quais as consequências dos seus atos», refere o colega mais novo do projeto, Bruno Ramos, de 20 anos.

O Seminário «Think Smart Act Fast» é de entrada gratuita, mas carece de inscrição.

Todo o programa pode ser consultado aqui.