Alunos da EB1 de Moncarapacho recebem prémio nacional

Uma delegação do Centro de Frutologia Compal esteve na passada quinta feira, 6 de junho, na Semana da Criança e do Ambiente, para proceder à entrega do 1º prémio conquistado pela turma 3ºD da Escola EB1 de Moncarapacho no concurso Volta a Portugal em Fruta, que decorreu no final do ano passado.

As escolas do concelho de Olhão foram desafiadas a participar na iniciativa. Foram várias as que aceitaram o repto: conhecer o Mapa das Frutas DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida) de Portugal e mostrar a todos a importância da fruta de cada região.

Alunos e professores deram o seu melhor para criar verdadeiras obras de arte. No caso da turma 3ºD de Moncarapacho, alunos e os professores contaram uma história sobre a laranja que queria ser peixe, tendo os citrinos do Algarve IGP como protagonistas.

Esta quinta feira, foram também distinguidas pelo Centro de Frutologia da Compal as outras duas turmas do concelho que participaram: 2º/3ºC da EB1 de Moncarapacho e 2ºD da EB1 da Fuseta.

O Centro de Frutologia Compal lançou a iniciativa Volta a Portugal em Fruta com o principal objetivo «de valorizar as frutas DOP e IGP de origem portuguesa e reforçar a importância do consumo de fruta numa alimentação equilibrada».

Esta iniciativa levou o Mapa das Frutas de Portugal e diversos materiais multimédia lúdico-didáticos a mais de 60 escolas do ensino básico, de 23 concelhos das regiões demarcadas com fruta DOP e IGP em Portugal.

A turma de Moncarapacho foi uma das vencedoras a nível nacional, com mais de 2 mil votos.

A laranja do Algarve foi, de resto, presença assídua na Semana da Criança e do Ambiente, que hoje termina, uma vez que a Cooperativa Agrícola de Citricultores do Algarve (CACIAL) ofereceu mais de 3 mil laranjas, uma para cada criança que visitou o certame.