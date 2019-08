Aljezur oferece passes a alunos que estudam fora do concelho

Município aprovou por unanimidade, em reunião de Câmara do passado dia 14 de Agosto, a proposta para o pagamento integral dos passes escolares aos alunos que se deslocam para frequentar o ensino secundário fora do concelho.

São cerca de 100 os alunos que frequentam o ensino secundário fora de Aljezur, principalmente nas escolas de Lagos.

Considerando «o esforço redobrado que é exigido a estes jovens e respetivas famílias para vencer as horas de viagem, entre Aljezur e os locais onde frequentam o ensino secundário, entendeu o município de Aljezur, no âmbito da obrigatoriedade da frequência do ensino secundário, alargar a gratuidade do passe escolar aos alunos do concelho, trazendo assim mais justiça, igualdade de oportunidades e uma poupança significativa no orçamento familiar».

O município de Aljezur revela que, ao longo dos anos, «tem tido, em vários momentos e com várias medidas, um foco e uma preocupação constante na área da educação, como foi a introdução da língua Inglesa na primária, a oferta dos livros escolares, a alimentação saudável, entre outras, apoiando continuamente aos alunos e famílias do concelho».