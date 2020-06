Aljezur empresta meios informáticos aos alunos do concelho

Município ajuda alunos a acompanhar aulas.

O município de Aljezur cedeu a título de empréstimo (com devolução depois do fim do período escolar) vários computadores e routers com acesso à internet, ao conjunto de alunos do 1º, 2º e 3º ciclo, indicados pela direção do Agrupamento da escola EBI/JI de Aljezur.

O município diz-se «consciente de que os jovens são o futuro do nosso concelho e que o ensino e a educação são um direito fundamental e essencial ao ser humano», e por isso Aljezur «não pode, mais uma vez, se alhear dos problemas existentes na nossa comunidade escolar».

Deste modo, a autarquia, e conforme indicação do Agrupamento de Escolas de Aljezur, de que alguns alunos não dispunham de acesso à internet, ou de meios informáticos para o acompanhamento do ensino à distância, consequência da pandemia do Covid-19, deliberou adquirir estes equipamentos.

Apesar de se considerar «que a Telescola é uma mais valia, a falta destes equipamentos informáticos criaria a estes alunos uma situação de desigualdade perante os colegas com acesso a recursos digitais e interação regular com a escola e os professores».