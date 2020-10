Algarve 2020 apoia novos Cursos de Especialização Tecnológica

Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 publicou hoje um aviso para apoiar a dinamização e funcionamento dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) na região.

Com uma dotação prevista de 2 milhões de euros, o aviso nº ALG-71-2020-45, acaba de ser publicado para financiar a formação pós-secundário no Algarve.

Os CET são formações de carácter técnico de nível não superior, que combinam formação geral e científica, formação tecnológica e formação prática em contexto de trabalho, visam a aquisição do nível de qualificação 5 do Quadro Nacional de Qualificação (QNQ), e prosseguem os objetivos de suprir a necessidade de quadros intermédios verificada na economia regional e de formar técnicos especializados e capazes de assumirem, de forma relativamente autónoma ou independente, responsabilidades de concepção e/ou de gestão.

Outro objetivo é a melhoria da coordenação da oferta formativa e da articulação entre as instituições, designadamente entre entidades de formação e entidades empregadoras.

Os CET constituem uma oportunidade de qualificação para jovens e adultos que pretendam retomar e/ou completar estudos, atualizar-se ou especializar-se em determinadas áreas pertinentes no mercado de trabalho, adquirindo competências científicas, técnicas e profissionais que os habilitem a uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho.

Considerando o contributo esperado para o objetivo específico do CRESC ALGARVE 2020, serão financiados os cursos desenvolvidos em áreas alinhadas com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3) do Algarve, designadamente, os que visem capacitar profissionais para as áreas da Saúde, Turismo, Energias Renováveis, TIC e Indústrias Culturais e Criativas, Mar e Sector Agroalimentar.