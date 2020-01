Albufeira recebeu grupo de alunos estrangeiros e embaixador do Chipre

Embaixador da República de Chipre em Lisboa foi recebido por José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, nos Paços do Concelho.

Andreas Ignatiou deslocou-se a Albufeira na passada quinta-feira, 23 de janeiro, para acompanhar a receção de boas-vindas, presidida por José Carlos Rolo, ao grupo de alunos e professores de cinco nacionalidades, que estão de visita à região no âmbito do projeto «Erasmus + Developing key students», promovido pelo Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, que acolheu a comitiva em Albufeira, de 20 a 24 de janeiro.

Trata-se de um grupo de 26 alunos e 12 professores oriundos do Chipre, Espanha, Grécia, Lituânia e Polónia, que foram recebidos no Salão Nobre da Câmara Municipal de Albufeira pelo autarca e pelo diplomata cipriota que fez questão de se deslocar a Albufeira para cumprimentar o grupo.

José Carlos Rolo disse ser «com grande satisfação que vos recebo em Albufeira, um concelho que vive essencialmente do turismo e, como tal, sabe receber e ser hospitaleiro. Desejo-vos uma ótima estadia e espero que se lembrem sempre deste paraíso à beira-mar plantado e queiram regressar».

O presidente da Câmara relembrou ainda que o município tem «cerca de 70 nacionalidades a residir e a trabalhar, o que faz de Albufeira uma cidade multicultural».

Depois de ter sido recebido no gabinete de José Carlos Rolo, Andreas Ignatiou dirigiu-se aos estudantes, afirmando que «o mais importante nestes intercâmbios são as relações que se criam e a partilha de experiências entre pessoas de diferentes países e com diferentes vivências».

O Embaixador deu a conhecer que «o Chipre tem cidades turísticas muito parecidas a Albufeira, que atraem pessoas pelo excelente clima e qualidade de vida».

A acompanhar o grupo esteve a diretora do Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, Sérgia Medeiros, que destacou «a importância destes momentos para que os alunos fiquem a perceber como funcionam as cidades, as instituições e o sistema político do nosso país».