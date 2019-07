Albufeira oferece férias no Porto aos melhores alunos do concelho

Os melhores alunos do concelho de Albufeira vão ter uma semana de férias na Invicta, onde vão conhecer a cidade e o ensino superior, frequentando um programa que os colocará em contacto com os cursos da Universidade do Porto.

São 12 jovens eleitos, alguns deles que não conhecem o Porto. Esta é uma forma de os compensar pelo trabalho efetuado ao longo de um ano lectivo.

Os alunos foram agraciados pela Câmara Municipal de Albufeira na passada semana, com a oferta de um programa pré universitário na Universidade do Porto.

Ficarão uma semana naquela cidade, entre 21 a 26 de julho, com todas as despesas pagas e acompanhados por técnicas da Divisão de Educação e Ação Social da autarquia albufeirense.

Satisfeito com as notas máximas destes alunos, o presidente da Câmara Municipal recebeu-os no seu gabinete e falou-lhes da importância que cada um tem para o futuro de Albufeira: «A garantia de melhores cidadãos faz-se pela educação, pelo aumento do conhecimento e por uma participação positiva».

Além da viagem, os alunos receberam uma publicação sobre a História de Albufeira, com José Carlos Rolo a acrescentar que «esta é também uma forma de motivar não só para o ensino superior, como também uma compensação pelo trabalho ao longo do ano lectivo; oferecemos-lhes uma viagem a uma cidade e a uma realidade que muitos jovens daqui desconhecem».

A Universidade do Porto tem um programa direcionado para alunos do ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário (Universidade Júnior), dando a oportunidade aos participantes de um contacto precoce com o mundo universitário.

Com atividades delineadas pelos professores e investigadores da Universidade do Porto, o projeto compreende diversas atividades conduzidas por monitores (licenciados, mestres ou doutorados) e adaptadas ao conhecimento científico dos mais novos.

Este programa é um incentivo ao despertar da curiosidade científica e gosto pelo saber nas mais diferentes áreas: Ciências, Engenharia, Economia, Artes, Humanidades e outras.

Este programa desenvolve-se nas 14 faculdades da Universidade do Porto e na sede de vários parceiros pedagógicos como, por exemplo, a Escola Superior de Enfermagem, o Centro de Ciência Viva de Vila do Conde, CICCOPN, Parque Biológico, Museu dos Transportes e Comunicações, entre outros.