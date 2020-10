Albufeira lança projeto de educação física para crianças do pré-escolar

AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família, entre outras atividades promovidas pelo município, visam proporcionar às crianças um crescimento mais saudável.

No âmbito destas atividade há a educação física para as crianças do pré-escolar, através do projeto «Crianças Ativas – Crianças Vivas», que este ano é dirigido apenas para as crianças que usufruem das AAAF e será realizado uma a duas vezes por semana, nos jardins de infância da rede pública, com arranque a partir do próximo dia 6 de outubro.

O objetivo passa pela promoção do desenvolvimento psicomotor das crianças entre os três e os seis anos de idade, através da oferta de um programa de educação física. Excecionalmente, este ano letivo, devido aos constrangimentos relacionados com a COVID-19, a atividade no horário não letivo continuará gratuita mas deverá ser frequentada apenas por crianças das AAAF, podendo em algumas circunstâncias ser equacionada a possibilidade da frequência por crianças que delas não usufruam.

Refira-se que o município de Albufeira tem sete projetos educativos em permanência, o que permite apoiar as famílias através do acompanhamento das crianças, dentro e fora das escolas, quer em tempo de férias, quer em tempo escolar.

Apostar no enriquecimento do conhecimento das crianças, domina a base dos objetivos destes projetos, que incluem: «Unidade de Atendimento ao Educando», «Crianças Ativas-Crianças Vivas», «SER – Técnicas de Concentração e Relaxamento», «Terapia ocupacional», «Terapia da fala», «(A)Prender-me no Algarve – 365 Algarve» e «Brincar, aprender e crescer no recreio escolar».

Para José Carlos Rolo, edil de Albufeira e também vereador com o pelouro da Educação, «esta é uma aposta no futuro, se queremos o melhor para amanhã, é no presente que temos que investir: escolas atrativas, funcionais, que sejam o orgulho de toda a comunidade educativa, mas que o tempo seja também uma mais valia e que constitua uma maior acessibilidade das crianças a ações que lhes proporcionem um crescimento mais saudável».