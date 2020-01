Albufeira investe dois milhões de euros na Escola Diamantina Negrão

Município abriu concurso no passado mês de dezembro para a empreitada de construção de um novo bloco de salas de aulas e melhorias diversas na Escola Básica do 2º e 3º ciclos Diamantina Negrão.

Decorre já o processo de adjudicação da primeira fase da empreitada de ampliação da Escola EB 2,3 Diamantina Negrão, em Albufeira, orçada em 1244583,32 euros, incluindo IVA.

A segunda fase tem o lançamento previsto para maio e irá perfazer um valor total, nestas duas fases, de 2080252,44 euros.

As obras consistem na construção de um novo edifício destinado a aulas laboratoriais, alteração e ampliação da cantina escolar, alteração e ampliação do pavilhão desportivo e ainda a criação de um campo exterior para a prática de basquetebol.

A par destas, acresce a substituição de coberturas. Após a data da adjudicação, a empreitada tem um prazo de execução de nove meses.

Ainda no âmbito do parque escolar, salienta-se a abertura de um outro concurso, referente à empreitada de construção de uma nova Sala de ATL e arrecadação na EB1 – Fontainhas, bem como alguns trabalhos de conservação dos edifícios existentes, como sejam pinturas exteriores e impermeabilização da cobertura plana. A empreitada em causa tem um custo estimado em 156097,06 euros.

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «estão a ser levadas a cabo diversas ações com vista a termos um parque escolar com excelentes condições» e, para o efeito, há diversos concursos a decorrer.

A falta de espaços, especialmente para as crianças dos Jardins de Infância, será colmatada através de ampliações de edifícios, nomeadamente o Jardim de Infância de Ferreiras, de Caliços, da Correeira e de Vale Rabelho, que estarão mais dimensionados e com melhores condições já no próximo ano letivo e no seguinte.