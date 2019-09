Albufeira deu as boas vindas aos novos professores do concelho

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, recebeu na passada quinta-feira, 12 de setembro, professores e educadores a lecionar nos três agrupamentos de escolas do concelho.

O programa de Receção do novo Ano Letivo pretendeu dar as boas-vindas aos profissionais colocados no concelho pela primeira vez, decorrendo durante toda a manhã na freguesia de Paderne.

As boas vindas iniciaram-se com uma merenda no Moinho do Leitão, acompanhada ao som do acordeão, onde não faltou pão acabadinho de fazer pelo Sr. João Ruaça, mel e doces da região.

E até o vento ajudou neste dia, emprestando força às velas brancas do moinho que, ao girar contra o azul do céu, puseram o engenho a funcionar. Lá dentro, o Sr. Inácio explicava o processo de moagem e algumas curiosidades acerca da recuperação do equipamento, com destaque para as madeiras utilizadas no teto, mostrando orgulhoso alguns dos barrotes que ele próprio colocou.

Seguiu-se um segundo momento, que a organização intitulou «Visitas com História», que teve como anfitriões Arménio Aleluia Martins e Francisco Sabóia e que incluiu uma passagem pela Igreja de Nossa Senhora da Esperança, pelo Museu Biblioteca do jornal «a Avezinha» e pela Banda Musical de Paderne. O evento culminou com um almoço convívio, oferecido pelo município a todos os participantes, no Centro Educativo do Cerro do Ouro.

José Carlos Rolo aproveitou a oportunidade para «agradecer a todas as entidades (Ministério da Educação, Agrupamentos e Juntas de Freguesia) que, juntamente com a autarquia, trabalham em estreita articulação para que a Educação no concelho seja um sucesso», tendo também sublinhado que «não pretende interferir na ação das escolas, mas dar um contributo efetivo para que tudo corra bem».

O autarca acrescentou que «a nossa obrigação legal passa por garantir a construção e manutenção dos equipamentos, a colocação de pessoal não docente, a alimentação e os transportes escolares. No entanto, enquanto município pertencente à rede das cidades educadoras, somos extremamente sensíveis à problemática da educação e consideramos que temos a obrigação moral de disponibilizar atividades que facilitem o enriquecimento curricular e o desenvolvimento pessoal das nossas crianças».

Fazendo jus a esta afirmação, o autarca apresentou o Plano de Atividades Educativas do Município para o ano letivo 2019/2020, onde constam todas as atividades programadas pelas diferentes unidades orgânicas da autarquia.

Entre todas elas, o destaque foi dado às Comemorações dos 500 Anos da Morte de Leonardo da Vinci, ao 1º Festival de Estátuas Vivas de Albufeira, que acontece no final do mês de setembro, e à candidatura do município, juntamente com Loulé e Silves, a Geoparque Mundial da Unesco, projeto que «espera ver concretizado dentro de três a quatro anos».

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira informou que o ano letivo começou com alguns problemas devido à falta de capacidade para abranger todas as crianças ao nível do pré-escolar, bem como à necessidade de recorrer a salas pré-fabricadas em algumas escolas e Jardins de Infância.

No entanto, esta é uma situação que pretende «ver resolvida no próximo ano com novos investimentos que passam pela construção de um novo Jardim de Infância com cinco ou seis salas e a ampliação das Escolas Francisco Cabrita e Diamantina Negrão».

O autarca despediu-se de todos desejando «um bom ano letivo, frisando que a porta do seu gabinete «está sempre aberta para ajudar em tudo o que for necessário, assim como os restantes elementos do Executivo e funcionários da autarquia».

A receção à comunidade educativa contou também com a presença de Cristina Veiga Pires, da Universidade do Algarve, Diretora Científica do processo de candidatura ao Geoparque Algarvensis – Loulé, Silves, Albufeira.

Cristina Veiga Pires sublinhou que o projeto não passa apenas por questões ligadas à biologia e à geologia. «O Geoparque é tudo o que inclui o território: cultura, linguagem, hábitos, artesanato, daí a importância de incluir todas as pessoas e, dentro destas, as crianças são as primeiras a passar a palavra e a perceber que os recursos naturais são importantes, que uma vida sustentável é importante».

Nas suas palavras, «é isso que o Geoparque pretende – o desenvolvimento sustentável para o território que está a ser trabalhado», justificou.

Com uma plateia privilegiada para fazer passar a mensagem, aproveitou para desafiar os educadores e professores presentes «a partilharem o seu conhecimento» e a alinharem as suas experiências com o Geoparque «seja através de uma canção, de um desenho ou de uns cálculos do território».

Referiu, ainda, que o Geoparque está aberto a receber perguntas e a promover concursos, aproveitando para anunciar a criação de um site para o efeito, que poderá estar disponível já no próximo mês de dezembro.