Albufeira destina mais de 200 mil euros a bolsas para o ensino superior

Candidaturas para atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos de Albufeira, que frequentem o ensino superior, decorrem de 7 a 25 de setembro.

Para o presente ano letivo, o município de Albufeira irá apoiar os alunos do ensino superior em mais de 200 mil euros. No total, serão atribuídas 40 bolsas de Grau de Licenciatura Iniciais, no valor de 200 euros durante dez meses; 15 bolsas de Grau de Mestre (sendo estas candidaturas consideradas sempre iniciais, obrigando a uma candidatura anual), no valor de 150 euros durante dez meses e 55 Renovações (Grau de Licenciatura), 200 euros por mês, também durante dez meses, o que perfaz o total de 212500,00 euros.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, destaca que se trata de «uma medida de âmbito social, que visa promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior».

O autarca frisa que «nos tempos que correm, de enormes dificuldades de ordem económica e social provocadas pela pandemia, o apoio às famílias e aos alunos justifica-se de forma ainda mais premente, sendo uma das várias medidas implementadas pela autarquia no sentido de diminuir as assimetrias socias. Ao facilitarmos o acesso ao ensino superior, acreditamos estar a contribuir para o desenvolvimento mais justo e equilibrado dos jovens albufeirenses a nível educacional, social e económico, fomentando a formação de quadros superiores, tão necessários ao desenvolvimento do país».

As candidaturas de Grau de Licenciatura (inicial) e de Grau de Mestre decorrem entre 7 e 25 setembro, nas instalações do município situadas na Quinta da Palmeira, nº 57, rés-do-chão (em frente ao CLAIM), das 9h30 às 14h30.

A entrega da candidatura e de toda a documentação terá obrigatoriamente de ser agendada, através dos números 289 599 509 ou 289 598 867, visando minimizar o tempo de espera, bem como a concentração dos candidatos no local.

As candidaturas de Renovações – Grau de Licenciatura decorrem no mesmo período, devendo os interessados submeter o Requerimento, Boletim de Candidatura (editável) e respetivos documentos através de e-mail.

O respetivo boletim de candidatura encontra-se disponível no site do Município, durante o período da candidatura. Refira-se que as Bolsas de Estudo são concedidas a alunos residentes no concelho que frequentem cursos superiores de Licenciatura e Mestrado, em instituições de ensino devidamente reconhecidas, de natureza pública, particular e cooperativa.