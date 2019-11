Albufeira desafia jovens para férias «divertidas e muito pedagógicas»

Férias escolares estão quase a começar e o município, à semelhança de anos anteriores, preparou programas «divertidos e muito pedagógicos» para ocupar os tempos livres das crianças e jovens do concelho.

Na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, «Férias de Natal + Diversão = Biblioteca» foi o título escolhido para o programa destinado a crianças a partir dos 6 anos, que ficam desde já com «a promessa» que durante três dias (18, 19 e 20 de dezembro), entre as 10h00 e as 13h00, podem dar asas à sua criatividade, no atelier «Pequenas Artes de Natal».

Aqui, os mais novos são desafiados a elaborar objetos decorativos e presentes alusivos à época Natalícia, com que no final poderão surpreender familiares e amigos.

As inscrições decorrem na Biblioteca Municipal, a partir do dia 5 de dezembro. Podem ser obtidas mais informações através dos telefones 289 598 857 e 289 599 507 ou por e-mail.

Mas também haverá propostas para os mais crescidos – crianças e jovens dos 11 aos 18 anos. A estes, o município oferece, através do Gabinete da Juventude (GAJ), o programa «Juventude em Ação – Natal 2019», que irá decorrer nos dias 18, 19, 20, 27 e 30 de dezembro.

As atividades são variadas: «Up Up Parque», um Parque de Trampolins em Rio de Mouro (dia 18); «Cinema + Pista de Gelo», no Fórum Algarve (dia 19); «Fun Parque», um Parque de Diversões em São João da Caparica (dia 20); o «Workshop de Olaria Tradicional Alentejana» + Passeio de Veleiro no Alqueva (dia 27) e a «Aventura no Museu», uma tarde e noite no Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira com Peddy Paper, jogos e filme à mistura (30).

As vagas estão limitadas a 25 participantes por dia e a seleção será feita por ordem de inscrição. Refira-se que as inscrições serão efetuadas exclusivamente online, a partir das 10h00 do dia 10 de dezembro (3ª feira) até às 17h00 do dia 11 de dezembro (4ª feira).

Os participantes podem inscrever-se numa atividade ou em várias, devendo para o efeito comparticipar nos custos diários do evento (valor a indicar no ato da inscrição).

As restantes despesas serão da responsabilidade do Município, nomeadamente o transporte, seguros, monitorização e materiais necessários à realização das atividades.

Para mais informações e esclarecimentos os interessados podem contactar o GAJ, através dos telefones 289 599 637/ 961 624 528 ou por e-mail.