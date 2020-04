Albufeira adquire equipamento para alunos acompanharem aulas em casa

Objetivo é ajudar os mais desfavorecidos e evitar que alguém «fique para trás».

O município de Albufeira adquiriu 694 tablets com software de gestão de sala de aula para o Ensino Básico, 612 routers wireless com três meses de serviço de banda larga móvel, acesso à internet com 75 GB mensais e 110 portáteis para os alunos do Ensino Secundário do concelho, num investimento total de cerca 300 mil euros.

Esta é, segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal, «mais uma medida de apoio às famílias no âmbito da pandemia COVID-19, que visa promover a igualdade de oportunidades no acesso à Educação, permitindo aos alunos acompanharem o Plano Nacional de Ensino à Distância com sucesso».

O edil de Albufeira refere que se trata de «um processo conduzido em estreita articulação com os três Agrupamentos Escolares do Concelho, que a pedido da autarquia fizeram o levantamento das necessidades de equipamento informático e acesso à internet dos alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundário, com base no qual o Município preparou os procedimentos de aquisição».

José Carlos Rolo sublinha ainda que esta «é mais uma medida de apoio às famílias, promovendo a igualdade de oportunidades para que ninguém fique para trás. Vamos disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas necessários para que os nossos alunos do Básico e Secundário tenham acesso às aulas e aos conteúdos digitais, promovendo a igualdade de oportunidades e contribuindo para o sucesso escolar nesta fase em que é necessário recorrer ao ensino à distância. Este é um novo desafio, para o qual temos que estar à altura».