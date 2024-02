8.º Prémio Carreira Alumni da UAlg distingue Sofia Figueiredo

Investigadora na área de biologia computacional, Sara Figueiredo foi a vencedora da 8.ª edição do Prémio Carreira Alumni da Universidade do Algarve (UAlg), referindo na ocasião que passa a honrar a responsabilidade de agora ser embaixadora da academia.

Sofia Figueiredo, licenciada em Engenharia de Sistemas e Computação (1999), foi distinguida com o Prémio Carreira Alumni da Universidade do Algarve (UAlg), numa cerimónia pública, que decorreu ontem, segunda-feira, dia 26 de fevereiro, às 11h45, na sala de seminários da Biblioteca António Rosa Mendes, do Campus de Gambelas.

Foi com «grande honra» que a homenageada recebeu o Prémio Carreira Alumni, referindo durante o seu discurso de agradecimento que «esta iniciativa é de enorme importância, pois permite reconectar a comunidade alumni com a Universidade».

Sofia Figueiredo salientou, ainda, que «com esta distinção espero poder influenciar mulheres e raparigas cientistas, acreditando que este prémio é, também, sobre representatividade».

A terminar, a alumni refere que é agora «embaixadora da UAlg» e que espera «honrar essa responsabilidade».

Sobre Sofia Figueiredo:

Natural de Lisboa. Concluiu a licenciatura em Engenharia de Sistemas e Computação em 1999 na UAlg.

É mestre em Bioinformática pela Universidade de Lisboa e doutora em Biofísica Teórica pela Humbolt-Universität zu Berlin.

É investigadora na área de biologia computacional na indústria farmacêutica e conta com mais de 18 anos de experiência no desenvolvimento de modelos matemáticos de processos biológicos e análise de dados.

Apaixonada pela aplicação de métodos matemáticos para resolver problemas complexos em medicina ou biologia.

Mais de dez publicações científicas, com +650 citações no total (índice h 9) e mais de 30 comunicações orais, também como oradora principal (convidada) em conferências internacionais (por exemplo, FELASA) e no Parlamento Europeu.

Estabelece com sucesso colaborações internacionais na academia e na indústria. Orienta jovens cientistas. Ativa em trabalho voluntário como presidente executiva da ASPPA, e.V. (Associação Portuguesa de Investigadores na Alemanha) em 2019-2020.

Vencedora do Concurso Nature 2015, «Publishing Better Science Through Better Data».

Tem três filhos e vive na Alemanha com a sua família.