﻿Alunos de Loulé premiados no Congresso Nacional «Cientistas em Ação»

Alunos do Clube das Ciências da Terra e do Espaço da Escola Secundária de Loulé foram distinguidos com o 1º lugar do Prémio Maria do Carmo Fonseca no decurso da XIV edição do Congresso Nacional «Cientistas em Ação».

O XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação, promovido pelo Centro Ciência Viva de Estremoz, decorreu nos dias 2, 3 e 4 de maio, com alunos dos ensinos básico e secundário a apresentarem projetos científicos e a partilharem ideias. Os melhores trabalhos foram premiados com base no conteúdo científico, originalidade, comunicação teórica e apresentação experimental.

O projeto intitulado «Viagem a um Algarve tropical», apresentado pelos alunos Leonor Guerreiro, Gonçalo Mendes, Roberto Rosa e Rodrigo Costa, sob orientação e acompanhamento do professor Hélder Pereira, foi considerado o melhor trabalho desenvolvido por discentes do ensino secundário.

O trabalho de iniciação à investigação científica desenvolvido pelos alunos, ao longo dos últimos dois anos letivos, permitiu estudar fósseis de espécies típicas de águas quentes e concluir que, há cerca de 15 a 10 milhões anos, a costa da região algarvia seria banhada por águas mais quentes do que as atuais com temperaturas semelhantes às encontradas hoje em dia nas regiões tropicais.

O evento contou com a participação de cerca de 240 alunos e professores dos ensinos básico e secundário, de 24 escolas do país, tendo sido apresentados 73 trabalhos perante os colegas, investigadores, cientistas e elementos do júri, em painéis e por nível de escolaridade, à semelhança de um verdadeiro Congresso Científico.

Ao promover este Congresso Nacional, o Centro Ciência Viva de Estremoz pretende «fortalecer o contacto, a troca de ideias e experiências entre os alunos, professores e cientistas, incentivando a apresentação dessas ideias à observação dos outros, no âmbito da divulgação e comunicação da cultura científica e tecnológica».