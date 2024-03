Supermercados Apolónia com 70 vagas de emprego disponíveis nos Open Days

Os próximos Open Days dos Supermercados Apolónia já têm datas marcadas e há dezenas de vagas para secções como caixas, reposição, charcutaria, talho e peixaria.

Os Supermercados Apolónia vão realizar, nos meses de março e maio, os seus próximos Open Days, com o objetivo de reforçar a equipa e preencher as 70 vagas que têm disponíveis para reforços de verão e para cargos permanentes, cerca de 20.

As campanhas de recrutamento terão lugar nas três lojas do Grupo entre as 10h00 e as 18h00, sendo que os candidatos terão oportunidade de ficar a conhecer as várias ofertas de emprego disponíveis nos dias 19, 20 e 21 de março, nas lojas de Lagoa, Almancil e da Galé, respetivamente, e poderão dirigir-se às mesmas lojas em maio nos dias 14 (Almancil), 15 (Galé) e 17 (Lagoa).

As vagas em aberto abrangem diversas secções, incluindo caixas, reposição, charcutaria, talho e peixaria.

Para os futuros colaboradores dos Supermercados Apolónia estarão disponíveis um conjunto de vantagens e benefícios, tais como: prémios individuais e de equipa em função dos objetivos, dia extra de descanso no dia de aniversário, desconto nas lojas do Grupo e, ainda, oferta dos lanches da manhã e da tarde.

«Os Open Days são uma tradição muito apreciada por nós, pois como empresa familiar damos muito valor à proximidade com a equipa e esta é a melhor forma para conhecermos os nossos futuros colaboradores, bem como de lhes mostrar a nossa essência e o que nos distingue», destaca Filipe Marques, responsável do departamento de Recursos Humanos dos Supermercados Apolónia.

«À semelhança dos anos anteriores, esperamos conseguir atrair novos talentos que nos possam acrescentar ainda mais valor, e manter a nossa excelência no serviço ao cliente que prestamos», reforça ainda.

Os interessados podem assegurar a sua participação nos Open Days através da pré-inscrição no website disponível aqui.

Após uma seleção inicial, serão agendadas entrevistas com os candidatos. A par disso, poderão fazer também a inscrição no dia do evento.