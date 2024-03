Sharing Education Group adquire Eupheus International School

O Sharing Education Group adquiriu a antiga Eupheus International School, agora Bright International School Algarve, em Loulé, num investimento que permite ainda aumentar o número de alunos em duas centenas.

A Eupheus International School é o mais recente membro da família de escolas internacionais do Sharing Education Group, transformando-se agora em Bright International School Algarve.

Localizada em Loulé, foi inaugurada em 2019 tornando-se num estabelecimento de ensino de referência na região, com bases sólidas que o Sharing Education Group pretende agora «elevar a novos patamares», segundo justifica em comunicado.

Em consonância com a visão do Grupo, este rebranding e transição oficial para o novo nome «reflete o compromisso da escola em promover um ambiente brilhante e inspirador para alunos, colaboradores, pais e comunidade em geral».

Miguel Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group, afirma que «temos projetadas melhorias para a escola do Algarve concentradas em três áreas fundamentais: aperfeiçoamento académico, investimento em infraestrutura (área desportiva, laboratórios de artes, ciências, música e média) e criação dos programas desportivos e de Performing Arts. Simultaneamente, o investimento que temos previsto para a renovação de três edifícios vai permitir-nos aumentar o número de alunos em cerca de quase duas centenas».

Para acompanhar este processo e levar a cabo a coordenação pedagógica do projeto, a nova Bright International School Algarve vai contar com o apoio de Tom Caston na direção, proveniente do Grupo de escolas britânicas MPW Cambridge e com uma experiência na liderança de escolas com o currículo Cambridge.

A Bright International School Algarve vem juntar-se às duas outras escolas que já integram o Sharing Education Group: a International Sharing School Madeira, que terá nova morada a partir do próximo ano letivo, a qual incluirá uma área residencial para estudantes, professores, investigadores e nómadas digitais, e que conta já com mais de 250 alunos de mais de 30 nacionalidades; e a International Sharing School Taguspark, integrada no maior parque de ciência e tecnologia português, em Oeiras Valley, que conta já com mais de 700 alunos de mais de 60 nacionalidades e tem igualmente em curso a expansão do seu atual campus.

Os estabelecimentos de ensino do Sharing Education Group são as únicas escolas internacionais a operar em Portugal que integram crianças dos quatro meses aos 18 anos, desde a valência de berçário ao ensino secundário, respetivamente.

Operam com os Programas IB e, no caso da futura Bright International School Algarve, com o Currículo Internacional Cambridge.

O seu método de ensino diferenciador está a ser amplamente reconhecido no sector, centrando-se na individualidade do aluno, no respeito pelo seu perfil e promovendo uma abordagem holística na educação. Tem ainda como premissa potenciar a neuroplasticidade, acreditando que a exposição a um número significativo de idiomas contribui significativamente para a aprendizagem das ciências e da matemática.

Por fim, pretende formar cidadãos com princípios de integridade, justiça e empatia, incentivando-os a descobrir a sua vocação, fazer a diferença e aportar valor para o mundo através da atividade que escolherem exercer.

Sobre o Grupo:

O Sharing Education Group é gerido pela família madeirense Ladeira Santos. Detentor de escolas internacionais na Madeira, Lisboa e agora Algarve, conta com cerca de 1200 alunos no conjunto das três instituições. Graças ao seu método de ensino mais orgânico, assente no respeito pelo currículo individual de cada aluno, tem recebido diversos prémios nos últimos anos, incluindo o ranking das Top 10 Must Watch International Schools in Europe pelo K12 Digest, bem como o prémio de Learning Community of the Year 2023 pela Portugal Prestige Awards.

Paralelamente, o Grupo é também detentor da Sharing Foundation, um projeto sem fins lucrativos orientado pelos valores da multiculturalidade, multilinguismo, sustentabilidade e hospitalidade, que que visa investigar e desenvolver, em conjunto com universidades, autarquias e outros parceiros nas áreas educativas e desportivas, as metodologias inovadoras já implementadas nas escolas do Grupo, cujos resultados das suas práticas se pretendem disseminar por todo o país.