Algarve é eleito de novo como marca de confiança

Selecções revelam que portugueses confiam plenamente no Algarve, reforçando a posição de destaque da marca no sector turístico nacional.

Os assinantes da revista Selecções do Reader’s Digest voltaram a eleger o Turismo do Algarve como Marca de Confiança na categoria Região de Turismo, acaba de anunciar a edição portuguesa da revista mais lida no mundo, com 100 milhões de leitores.

De forma espontânea e sem qualquer menção a marcas, na pergunta aberta «A minha Marca de maior Confiança na categoria Região de Turismo é…», o Algarve obteve 25,6 por cento das respostas de um painel composto por 12 mil lares «representativo dos portugueses», indica a revista.

«É com imensa satisfação que celebramos esta distinção, um reflexo direto da opinião positiva dos turistas portugueses. Este prémio não só nos enche de orgulho, mas também serve como um estímulo valioso ao trabalho que estamos a desenvolver e que desejamos partilhar com os empresários e profissionais do sector e com a comunidade em geral, expressando o nosso profundo agradecimento», destaca André Gomes, presidente do Turismo do Algarve.

O Turismo do Algarve superou o Turismo Centro de Portugal (13,3 por cento das respostas) e o Turismo do Alentejo (9,5 por cento). A qualidade (4,3 valores numa escala de 1 a 5), a boa relação custo-benefício (4 valores) e a sustentabilidade (4 valores) foram os atributos avaliados, com 60 por cento dos leitores das Seleções a declararem ser clientes do principal destino turístico nacional.

O mercado interno é o principal emissor de turistas para a região algarvia, registando 1,4 milhões de hóspedes e 4,7 milhões de dormidas no alojamento turístico do destino em 2023. Esta é quinta vez que o Algarve recebe a distinção desde que a categoria Região de Turismo passou a integrar estes prémios, em 2016.

Este ano, o Turismo do Algarve espera um novo crescimento impulsionado pelas novas rotas aéreas.