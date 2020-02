Yellowfish Travel celebrou 10 anos ao serviço do turismo algarvio

A Yellowfish Travel, empresa algarvia detentora das marcas Yellowfish Transfers, Yellowfish Adventure e Kwako, celebrou o seu 10º aniversário, no sábado, dia 8 de fevereiro.

Num evento privado para cerca de 100 convidados, estiveram presentes a administração, colaboradores e uma representação dos seus parceiros corporativos e institucionais da Yellowfish Travel.

O evento, realizado no Monte Serrinho Country House, teve início às 17 horas com a receção dos convidados seguido do jantar, uma pequena intervenção dos seus administradores Nuno Silva e Cláudio Guerreiro com o balanço dos 10 anos e agradecimentos e muita animação onde não faltaram os Yellowfish awards, uma iniciativa em tom de brincadeira, onde foram distinguidos os colaboradores mais emblemáticos da empresa, não tendo sido esquecida a administração.





























dav

mde

dav



dav

A Yellowfish Travel é a empresa líder no segmento dos transferes privados de aeroporto no Algarve e uma referência a nível nacional.

A empresa foi distinguida nos últimos três anos como PME Excelência, o que atesta a sua excelente performance e solidez.

Muitos são os projetos e planos para o futuro, mas no centro de tudo está o cliente a quem esta empresa dedica toda a sua atenção, sendo este o principal interveniente no seu sucesso.