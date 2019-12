Voluntários plantam 2000 árvores na Serra de Monchique

Ação financiada pela Ryanair contou com apoio da RTA, GEOTA, Monchique e ICNF, ao abrigo do projeto «Renature Monchique»

A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.

A iniciativa surge integrada no projeto «Renature Monchique», que já permitiu plantar cerca de 15 mil árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de 2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no território.

O «Renature Monchique» é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de dióxido de carbono dos seus voos.

Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que «o caminho do Algarve também se faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental», afirma.

De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação «permitiu a participação ativa da comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial para a recuperação do património natural da região», conclui.