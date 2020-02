Foram 73 os voluntários que se juntaram para proteger a Ria Formosa na primeira limpeza de 2020 da Straw Patrol, que teve lugar ontem, domingo, dia 9 de fevereiro, na Praia de Faro, em mais uma ação de limpeza e sensibilização ambiental.

Durante cerca de uma hora e meia o grupo de voluntários recolheu cerca de 20 covos, uma rede de vários metros que continha diversas armadilhas, muitas embalagens de plástico, resíduos de construção, baldes, madeiras, garrafas de vidro, ferros e arames mas também uma bicicleta que se encontrava abandonada.

Infelizmente não foi possível recolher todo o material acumulado, tal como uma cama desmantelada e uma máquina de lavar roupa encontrados no areal.

A Straw Patrol irá informar a Câmara Municipal de Faro e solicitar a recolha destes resíduos.

Ainda assim, os números falam por si, pois nesta simples ação foram recolhidos 522 quilogramas (kg) de lixo, dos quais 57 kg eram plástico.

A Straw Patrol «não poderia estar mais satisfeita com os resultados obtidos, pela grande adesão dos voluntários e pela colaboração com o Nebua da Universidade do Algarve (UAlg) e com a equipa da Sea Shepherd Portugal», segundo informa aquelo movimento ambientalista em nota enviada hoje à redações.

«Agradecemos ainda a presença do Movimento pro Animal de Faro (MAF) que não só participou na limpeza como prontamente socorreu um animal que foi atropelado nas proximidades da limpeza».

O grupo de voluntários foi diverso e constituído por crianças, jovens e adultos, alunos e até Alexandra Teodósio, vice-reitora da Universidade do Algarve deu uma ajuda. A Straw Patrol «congratula o envolvimento e o excelente trabalho desenvolvido por todos! Só juntos conseguiremos tornar a Ria mais Formosa».

A próxima limpeza de praia já está a ser planeada para o fim de semana de 14 e 15 de março na Ilha Deserta.

Em breve, a Straw Patrol divulgará mais informações.