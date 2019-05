Vinhos de Lagoa são protagonistas do verão na cidade

Dar a conhecer os vinhos de qualidade que se produzem na região junto da hotelaria local, sensibilizando-os para a mais valia que é a promoção dos produtos locais, identitários da nossa cultura, junto dos turistas que nos visitam, é o objetivo de um conjunto de iniciativas programadas pelo Município de Lagoa entre 30 de abril e 31 de outubro de 2019.

Os «Lagoa wine sessions» são encontros marcados em várias unidades hoteleiras do concelho que convidam produtores de vinhos, especialistas, profissionais de hotelaria e de turismo, comunicadores sociais, e outros interessados em apreciar o vinho de Lagoa com sentidos mais informados.

A primeira sessão teve lugar no Aqua Hotel Riverside a 30 de abril. Estiveram em destaque os vinhos da Única – Adega Cooperativa do Algarve. Já amanhã, quinta-feira, 23 de maio, será a vez dos produtos do Morgado do Quintão, agora no Vila Vita Park.

No dia 13 de junho, no Victor’s Village, vão estar sobre a mesa os néctares do Monte do Lobo e Herdade dos Pimentéis. A 27 do mesmo mês as atenções vão para os vinhos da Quinta dos Santos, no Monte Santo Resort. A 18 de julho o Hotel Lagoa recebe a marca VS Vinhos. A 10 de setembro, no Tivoli Carvoeiro, a conversa é sobre a Quinta dos Vales. A 2 de outubro descobrem-se os vinhos Monte dos Salicos, no Pestana Carvoeiro Golf, com o término desta ação a acontecer no dia 31 de outubro, onde se falará de EDD’s no Água Hotels Vale da Lapa.

Entretanto, de 20 a 22 de junho, acontece o Lagoa Wine Show. Festeja-se na rua o verão e o vinho. Trata-se de «um dos maiores eventos sobre vinho a sul do país, onde o senhor vinho chega acompanhado por fado e outras músicas suas conhecidas, por ofertas gastronómicas diversas, representantes de várias regiões e produtores vitivinícolas de todo o país». São muitos os que se juntam para celebrar ao longo da Rua Coronel Figueiredo, no centro de Lagoa, nesta que será a 5ª edição deste certame.

Para a Câmara Municipal de Lagoa, «o enoturismo é um dos eixos prioritários da estratégia do município para o reforçar como destino turístico de alta qualidade, diferenciador e sustentável. É perspetivado como uma das ofertas complementares ao produto turístico sol e praia, e como uma das vias para ultrapassar a sazonalidade do turismo na região».