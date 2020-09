A Universidade do Algarve (UAlg) atinge o número mais elevado de candidatos colocados na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior dos últimos 20 anos, com um crescimento quase duas vezes superior em relação à média nacional.

De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2020/21, recentemente publicados, a UAlg volta a registar um crescimento na procura, com 1592 colocados, mais 361 (+29 por cento) face a 2019/20. A nível nacional o aumento do número de colocados é de 15 por cento.

O crescimento do número de candidatos em 1.ª opção é igualmente superior ao registo nacional, 38 por cento (UAlg) e 22 por cento (Portugal).

Pela primeira vez, desde 2000, a taxa de colocação das vagas a concurso a nível nacional ultrapassa os 90 por cento, aumentando de 87,5 por cento (2019/20) para 90,8% (2020/21).

A evolução na UAlg é bem mais favorável, com a taxa de colocação das vagas a concurso a aumentar 9,1 pontos percentuais, de 83,5 por cento (2019/20) para 92,6 por cento (2020/21).

Para as fases seguintes do Concurso Nacional de Acesso ficam disponíveis 177 vagas, menos 100 do que em 2019/20, o valor mais reduzido desde 2000.

Para o Reitor Paulo Águas estes resultados «são explicados pelo aumento excecional do número de candidatos em 2020 (+22) face ao ano anterior, por um adequado aumento de vagas na UAlg (+245) para responder ao crescimento da procura e pelo trabalho que temos vindo a desenvolver e que é cada vez mais reconhecido pelos candidatos ao ensino superior através do significativo aumento de candidaturas em 1ª opção».

O processo de Matrícula e Inscrição para os estudantes colocados na Universidade do Algarve irá realizar-se entre os dias 28 de setembro e 02 de outubro e é exclusivamente online.

Este ano a Academia reforçou o apoio aos novos alunos, disponibilizando uma linha de atendimento 351 289 244 457 (das 9h30-12h30 e das 14h00-17h00), que contará com mais de duas dezenas de colaboradores, incluindo alunos, para esclarecimento de dúvidas no processo de matrícula online, alojamento, bolsas de estudo de ação social e cartão de estudante.

As aulas terão início a 6 de outubro. Mais informações aqui.