UAlg e CHUA organizam seminário sobre gravidez e neonatologia

No âmbito da programação conjunta do 40º aniversário da Unidade Hospitalar de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e da Universidade do Algarve (UAlg), ambas as instituições promovem o seminário «Cuidados Neonatais e Vigilância da Grávida», no Auditório Teresa Gamito, Edifício 1, no Campus de Gambelas.

Com inicio na sexta-feira, dia 31 de maio, às 9 horas, a sessão de abertura conta com as intervenções do vice-reitor da UAlg, Saúl de Jesus, e da presidente do Conselho de Administração do CHUA, Ana Paula Gonçalves.

Segue-se às 9h30 uma apresentação sobre o tema «Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais de Faro: uma referência no cuidar», proferida pela diretora do Departamento da Criança, Adolescente e Família do CHUA, Maria José Castro.

Ainda no âmbito da atividade hospitalar, Fernando Guerreiro, diretor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do CHUA, irá abordar a temática «Vigilância da Gravidez de Baixo Risco».

O painel de comunicações prossegue com a intervenção de António Pêgas, do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg, tratando «O Contributo da Medicina Familiar na Gravidez e Período Neonatal».

«O Papel do Enfermeiro na Preparação para a Parentalidade», proferido por Emília Costa, da Escola Superior de Saúde da UAlg, e «Os Cuidados Neonatais e a Formação dos Enfermeiros», apresentado por Filomena Matos, também da Escola Superior de Saúde da UAlg, são os temas abordados na área da enfermagem.

A moderação fica a cargo da presidente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg, Isabel Palmeirim.

Programa Completo:

9h00 > 9h30

Sessão de Abertura

Saúl de Jesus | Vice-Reitor da Universidade do Algarve

Ana Paula Gonçalves | Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve

9h30 > 12h30

Painel de Comunicações

Moderadora: Isabel Palmeirim | Presidente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina – Ualg

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais de Faro: uma referência no cuidar

Maria José Castro | Diretora do Departamento da Criança, Adolescente e Família – CHUA

Vigilância da Gravidez de Baixo Risco

Fernando Guerreiro |Diretor de Departamento de Ginecologia/Obstetrícia – CHUA

O contributo da Medicina Familiar na Gravidez e período Neonatal

António Pêgas | Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina – UAlg

O papel do Enfermeiro na preparação para a Parentalidade

Emília Costa | Escola Superior de Saúde – UAlg

Os Cuidados Neonatais e a formação dos Enfermeiros

Filomena Matos | Escola Superior de Saúde – Ualg