Turismo do Algarve alia-se a companhias aéreas para captar turistas

Entidade quer chamar turistas à região fora do habitual período de «época alta».

O Turismo do Algarve está a intensificar a criação de parcerias com algumas das principais companhias aéreas europeias que voam para a região, com o objetivo de reforçar o esforço de promoção do destino e de conseguir captar o interesse de novos visitantes até ao final deste ano.

British Airways, Eurowings, Ryanair, Easyjet, AirFrance e Edelweiss são algumas das companhias que estão já a colaborar na criação de campanhas de marketing conjuntas, para potenciar reservas de estadias na região ainda durante 2020.

Assentes numa estratégia de divulgação multiplataforma, que integra e combina canais digitais e impressos criteriosamente selecionados em alguns dos principais mercados (como Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália e Suíça), estas ações visam promover o Algarve como um destino seguro e colocam em destaque a diversidade de experiências que a região tem para oferecer.

Segundo João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «queremos com estas campanhas incentivar as reservas de última hora, uma tendência que, dado o atual contexto, tem vindo a crescer de forma significativa».

O dirigente acrescenta que «muitas pessoas cancelaram ou adiaram as férias que já tinham marcadas por causa da pandemia e é sobretudo a esses turistas que queremos chegar, mostrando-lhes que ainda vão a tempo de marcar essas férias num destino que está totalmente preparado para os receber, com segurança, qualidade e flexibilidade. Para além da diversidade e da riqueza da oferta da região, o clima ameno que o Algarve tem ao longo de todo o ano é outro dos nossos fortes argumentos, que esperamos capitalizar neste momento e que acreditamos que será um importante estímulo para os viajantes marcarem as suas férias fora dos períodos tradicionais de época alta».

João Fernandes avança ainda que «este ano, mais do que nunca, a dinamização do turismo na região nos meses que registam menos procura tornou-se prioritária e, nesse sentido, estamos a conseguir garantir alguns trunfos que nos irão ajudar a cumprir essa missão, como a realização de grandes eventos internacionais de topo que, certamente, irão trazer muitos visitantes. Exemplos disso são o Portugal Masters, prova do European Tour de Golfe, que irá acontecer já em setembro, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que irá decorrer no final de outubro, a par de uma série de outras provas desportivas como o European Le Mans Series, o Algarve Classic Festival ou o Campeonato do Mundo de Karts, que até novembro irão animar o circuito do Autódromo Internacional do Algarve, culminando na prova do campeonato de MotoGP, recentemente anunciada».

Todos estes argumentos estão «a ser bem acolhidos pelas companhias aéreas», que têm vindo a mostrar grande recetividade para colaborar na realização deste tipo de ações conjuntas.

Para além das companhias aéreas, e até ao final deste ano, o Turismo do Algarve tem vindo a reforçar campanhas de marketing semelhantes com agências de viagens online e operadores turísticos junto de mercados estrategicamente selecionados.