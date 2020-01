Tio e sobrinho assinam derrota do Portimonense perante Belenenses SAD

Algarvios perderam no Jamor nesta 18ª jornada, na primeira partida após a saída de António Folha. Tio Silvestre Varela marcou e assistiu o sobrinho, Nilton Varela, para o golo.

Com Bruno Lopes no banco, o Portimonense apresentou-se em campo neste domingo, 26 de janeiro, num 4x3x3 puro, com Marlos e Aylton bem abertos nos flancos do ataque, a servir Jackson.

A primeira grande oportunidade dos alvinegros nasceu precisamente dos pés de Jackson: o avançado colombiano teve nos pés uma sobra após desvio falhado de Dener, mas não conseguiu abrir o marcador (20′).

Três minutos depois, foi Aylton, após um trabalho individual, a disparar ao lado da baliza defendida por André Moreira. O mesmo Aylton voltou a surgir em excelente posição para o golo ao minuto 30, mas rematou por cima.

A Belenenses SAD respondeu ao minuto 37, quando Varela, em excelente posição, mandou a bola para as nuvens.

O Portimonense voltou a desperdiçar uma grande chance por Jackson e na resposta, ao minuto 43, o Belenenses SAD não perdoou: André Santos, com um passe teleguiado, isolou o veterano Silvestre Varela, que na cara de Ricardo Ferreira deu marcha ao placard (1-0).

A segunda parte começou mal para os homens de Bruno Lopes. Logo ao minuto 50, num momento entre família, Silvestre Varela assistiu com um excelente cruzamento o seu sobrinho Nilton Varela, que com uma frieza pouco habitual aos 18 anos atirou para o segundo da tarde. Belo golo.

O Portimonense enjeitou nova excelente oportunidade à passagem do minuto 66: novamente Aylton em excelente posição, agora após assistência de Anzai, a disparar ao lado.

Os alvinegros haviam de reduzir o prejuízo ao minuto 84: bom cruzamento de Henrique para um cabeceamento fulminante de Dener. Depois, já no canto do cisne, aos 90+5 minutos, Jadson teve nos pés o empate mas…atirou por cima.

Esta derrota pode deixar os algarvios numa posição muito frágil, no 17º lugar: se o Paços de Ferreira conseguir vencer o Benfica, a turma de Portimão fica a cinco pontos dos lugares de manutenção.

Na próxima semana, sábado, 1 de fevereiro, o Portimonense recebe o Tondela às 15h30, em partida a contar para a jornada 19 da Liga NOS.