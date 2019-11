Tavira apoia projetos da Lais de Guia para Santa Luzia

O município de Tavira celebrou com a Lais de Guia – Associação Cultural do Património Marítimo o contrato de aquisição de serviços de investigação e produção de conteúdos sobre a pesca do polvo e do atum, em Santa Luzia, pelo valor de 61400,00 euros (mais IVA), na terça-feira, 12 de novembro.

Este projeto remonta a 2014, aquando da conclusão do mestrado da arqueóloga santaluziense Brígida Baptista.

«Agora, depois de cinco anos de muito trabalho e preparação e de um voto de confiança por parte da autarquia, chega a fase da implementação no terreno, que ajudará na salvaguarda, valorização e preservação das memórias e da história de uma pequena vila piscatória que tanto tem para mostrar e contar», comenta a investigadora.