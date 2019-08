Supertaça começa com muita festa fora do relvado

Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica disputam hoje a 41ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira no Estádio Algarve.

O jogo, com lotação esgotada, não se cinge apenas às quatro linhas. Afinal de contas, este é o grande dérbi do futebol português, e perto de 30 mil espetadores vão esgotar as bancadas do estádio algarvio.

Antes da partida, a festa reinou nas Fan Zones de Sporting e Benfica. Desde jogos de precisão com bola, passando por concursos de acrobacias, nem faltou um concerto dos Supporting, banda formada por elementos adeptos do Sporting.

A festa está ao rubro. O pontapé de saída, esse, está marcado para as 20h45. A arbitragem também estará a cargo de um algarvio – Nuno Almeida foi o juiz escolhido para a partida.

Fotogaleria (Fotos de Nelson Ferreira):

Fan Zone Sport Lisboa e Benfica

Fan Zone Sporting Clube de Portugal

Fan Zone Sporting Clube de Portugal

Fan Zone Sporting Clube de Portugal

Fan Zone Sport Lisboa e Benfica

Fan Zone Sport Lisboa e Benfica

Fan Zone Sport Lisboa e Benfica