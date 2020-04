StartUp Portimão não desiste de incentivar o empreendedorismo

Cerca de três dezenas de projetos de todo o país candidataram-se a apresentação no 1º Bootcamp de Aceleração Online no Algarve da StartUp Portimão.

Obteve uma resposta positiva o desafio lançado à comunidade de empreendedores nacionais pela StarUp Portimão, no sentido de enviarem os seus projetos para participarem no 1º Bootcamp de Aceleração Online no Algarve, tendo sido recebidas três dezenas de candidaturas de todo o país.

O prazo para receção terminou às 12h00 de sexta-feira, 17 de abril, sendo selecionadas 12 startups, a maioria das quais de Portimão e de outras regiões do Algarve: Cityguide (smart cities – turismo); Dotesfera (smart cities – turismo); Eat With Locals (smart cities – turismo); Eparkio (smart cities – mobilidade); Hortinha da Saúde e Bem Estar (saúde e bem estar); Mavework (smart cities – governança); Meduse (smart cities – turismo); Perla Luxury Consultancy (marketing); Real Life Concierge (smart cities – turismo); TAB – The Algarve Bootcamp (educação e formação); Tails Projet ((smart cities – qualidade de vida); e Tbuddy (smart cities – turismo).

O 1º Bootcamp de Aceleração Online no Algarve, que será totalmente virtual, terá lugar nos dias 21 e 22 de abril e 4 e 5 de maio e visa reinventar e estimular o espírito empreendedor em tempos de pandemia.

Contará com momentos de virtual networking e talks de temas atuais e úteis ao desenvolvimento e aceleração dos negócios, nomeadamente ao nível das finanças, marketing, abordagem a investidores, mitigação de risco, pitch training e desafios da COVID-19, entre outros.

Nos dias 21 e 22 de abril, os oradores serão empresários, investidores e consultores de negócios com experiência comprovada, sendo que um vasto leque de talks irão ser abertas ao público em geral, o qual poderá acompanhar online as sessões.

A sessão de abertura do dia 21 inicia-se às 9h30, com a participação de Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos e Paulo Pinheiro, administrador do Parkalgar e CEO do Autódromo Internacional do Algarve. Meia hora depois começará a talk «How to build a million dollar business?» também com Paulo Pinheiro.

Os interessados podem acompanhar este programa através aqui.

Quanto ao dia 22 de abril, a talk «Startups scaling up and risk mitigation» está marcada para as 10h00, e hora e meia depois tem início a talk «How to approach na investor?», ambas com Paulo Andrez, presidente da Toys’R’Us Iberia Holdings e presidente emérito do EBAN – European Business Association Network.

Para as 12h30 foi agendada a inspiring talk «The entrepreneurial track», com André Abreu, CEO da Sensaway, startup incubada na Startup Portimão, prosseguindo a programação a partir das 14h00, com a talk «Finances 4 Startups», onde participará João Pereira, docente do IPAM e da Porto Business School.

Por fim, às 15h00 arranca a talk «Marketing 4 Startups», com Maria Loureiro de Lemos, CEO e co-fundadora da Eat.Drink.Discover.

Todas estas talks podem ser seguidas online aqui.

Apoio efetivo às startups

Apesar do atual período de quarentena, a StartUp Portimão não pára, tendo participado ativamente no passado dia 16 de abril no 3º Encontro Informal de Incubadoras do Algarve, partilhando soluções.

Por outro lado, vem adotando medidas de suporte e encorajamento aos empreendedores, de que são exemplos a isenção do pagamento das rendas de abril por parte do Autódromo Internacional do Algarve, em resposta a uma solicitação da Câmara de Portimão, a criação de um grupo Whatsapp para partilha de informações, a realização quinzenal de reuniões virtuais com os empreendedores, com quem são mantidos contactos telefónicos semanais, a promoção de Webinars sobre as temáticas desenvolvidas, ou o Bootcamp online, entre outras.

A incubadora de Portimão tem atualmente 13 startups, mais quatro com incubação virtual, metade das quais não sofreram efeitos diretos na sua atividade.

As restantes sentiram o impacto da Covid-19, uma vez que têm ligação direta ou indireta ao turismo.

Apesar disso, encaram a presente pandemia como uma oportunidade de negócio, através da adaptação ao mercado e do lançamento de novos produtos, com recurso à criação de parcerias e a soluções de impacto social.

De momento, todas as startups estão em teletrabalho, à exceção de uma que se encontra nas instalações da incubadora. Em contraciclo ao impasse geral motivado pela pandemia, é de sublinhar a recente entrada de três novas startups na incubadora de Portimão.