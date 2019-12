Sporting vira resultado com 10 e elimina Portimonense da Taça da Liga

Jogo grande em Portimão a contar para a terceira jornada da Fase de Grupos da competição da Liga. Portimonense vencia ao intervalo, com mais um em campo, mas permitiu a reviravolta aos leões, que venceram por 2-4.

Num jogo com pouco público, a primeira situação de grande perigo foi caseira, logo aos seis minutos – Jackson Martinez puxou a culatra atrás para um grande remate de primeira que teve uma excelente oposição de Luís Maximiano.

Vietto tentou responder três minutos depois, num remate em jeito, mas Gonda agarrou com segurança.

O Portimonense ia pressionando mais e, aos 15 minutos, após nova defesa de Maximiano, Rafael Camacho cometeu falta sobre Júnior Tavares dentro da área.

Na conversão do castigo máximo, o cha cha cha Jackson Martinez não se fez rogado e abriu a contenda para os homens da casa (16′).

O Sporting tentou responder ao minuto 27 por Bolasie mas Gonda disse presente e negou as intenções do sportinguista.

Quem voltou a marcar foi mesmo o Portimonense: ao minuto 31, Aylton Boa Morte cruzou rasteiro para a área e Mathieu desviou…para a própria baliza.

A turma leonina não se entregou perante as circunstâncias e reduziu por intermédio de Vietto, que cabeceou de forma certeira após um bom cruzamento de Bruno Fernandes (37′).

No entanto, ao minuto 45, os comandados de Silas ficaram reduzidos a 10, após a expulsão de Bolasie por acumulação de amarelos, numa suposta falta sobre Willyan, muito discutível. Más notícias para os leões antes do intervalo…

E a segunda metade começou com um Portimonense a todo o gás! Logo ao minuto 47, Aylton Boa Morte quase aproveitou uma carambola para fazer o terceiro mas a bola esbarrou no poste.

No Sporting era Vietto quem tentava remar contra a maré, mas o argentino desperdiçou duas boas oportunidades (51′ e 54′).

E mesmo com um a menos, os leões chegaram ao empate, aos 77 minutos. Um grande trabalho de Rafael Camacho no flanco direito do ataque leonino, com constantes dribles, terminou com um remate fortíssimo sem qualquer hipótese para Gonda.

O Portimonense perdeu o fio ao jogo e numa transição rápida o Sporting deu a estocada final nos algarvios. Bruno Fernandes isolou Gonzalo Plata que, na cara de Gonda, virou a partida.

O Sporting ainda fez o quarto, já aos 90+4 – foi Luiz Phellype, no coração da área, a responder da melhor forma ao cruzamento de Vietto.

Com este resultado, os alvinegros estão fora da Taça da Liga, ficando apenas com o foco no campeonato. Já o Sporting, beneficiando da vitória do Gil Vicente sobre o Rio Ave, passa à final four da competição, a disputar em Janeiro.

Fotografias: Nelson Ferreira @ Barlavento