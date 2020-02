Só uma bomba de Alex Telles derrubou muralha Portimonense no Dragão

Tarefa do Portimonense era difícil nesta 22ª jornada da Liga NOS, mas os algarvios fizeram a vida negra ao FC Porto e até falharam uma grande penalidade.

O Portimonense deslocou-se hoje, domingo, 23 de fevereiro, ao Estádio do Dragão, onde defrontou o Futebol Clube do Porto, com a pressão de entrar em campo a quatro pontos da zona de salvação, uma vez que o Paços de Ferreira venceu o seu jogo nesta jornada.

O conjunto de Paulo Sérgio até teve uma primeira parte positiva, onde incomodou bastante os dragões. Jackson Martinez, aos 39 minutos, dispôs de soberana oportunidade para gelar o Dragão mas, solto na área, cabeceou ao lado da baliza de Marchesin.

A grande oportunidade da primeira metade para os alvinegros, no entanto, chegou ao minuto 45. Uribe derrubou Jackson Martinez na grande área e o VAR «mandou» Hugo Miguel ver as imagens. O árbitro apontou para a marca do castigo máximo.

Chamado a converter a grande penalidade, Jackson Martinez atirou a bola para as nuvens e perdeu a chance de levar o Portimonense a vencer para o intervalo.

Na segunda metade, como seria expectável, intensificou-se a pressão portista. Aos 71 minutos, Luís Diaz teve o golo nos pés mas não conseguiu emendar um cruzamento com competência.

À passagem do minuto 77, estreia nos alvinegros – Mohanad Ali, jovem iraquiano que criou um fenómeno nas redes sociais dos algarvios, entrou em campo para o lugar de Bruno Tabata.

A resistência algarvia, contudo, terminou já bem perto do fim, aos 87 minutos. Alex Telles teve espaço e, do meio da rua, disparou uma bomba que só parou no fundo das redes de Gonda, sentenciando a derrota para a turma de Portimão, que fica agora a quatro pontos abaixo da linha de água.

Na próxima jornada, a 23ª do campeonato, o Portimonense recebe o Vitória de Setúbal, na sexta-feira, 28 de fevereiro, às 20h30.