Sindicato denuncia «pressões» da Áreas Portugal no Aeroporto de Faro

Empresa é responsável pela concessão do serviço de restauração no aeroporto.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve denunciou hoje, em comunicado enviado às redações, «pressões exercidas pelo grupo espanhol Áreas Portugal», que detém a concessão do serviço de restauração nos aeroportos nacionais, nomeadamente no aeroporto de Faro.

Segundo a associação sindical, a empresa «está a pressionar os trabalhadores para assinarem uma adenda ao contrato para deixar de pagar o subsídio de assiduidade, com fundamento no surto epidémico causado pelo coronavírus COVID-19».

«Com o objectivo de obter a assinatura dos trabalhadores, estes estarão, alegadamente, a ser alvo de ameaças de represálias no futuro», acusa o sindicato, que «denuncia mais este atropelo aos direitos dos trabalhadores e apela aos trabalhadores para não se intimidarem e não assinarem nenhum documento, qualquer ele que seja, para obterem informação junto do sindicato e lutarem pelos defesa dos seus direitos».

Contactada pelo barlavento, uma funcionária do setor confirmou a existência do documento, que se recusou a assinar, afirmando ainda que o mesmo «circulou por vários trabalhadores depois de alguns despedimentos, situação que causou receio e levou algumas pessoas a aceitar» firmar o mesmo. Houve, no entanto, vários trabalhadores que os termos apresentados.

A mesma funcionária denunciou ainda a «quase inexistência de medidas de segurança e proteção para os trabalhadores» nesta fase especialmente perigosa da pandemia COVID-19, considerando «inaceitável que ainda sejam levadas a cabo medidas para cortar os vencimentos de quem se expõe diariamente ao perigo de contágio».

O sindicato irá pedir a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho.