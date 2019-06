Seminário no Vale do Garrão debateu as Alterações Climáticas

O Hotel Ria Park recebeu, de 2 a 7 de junho, o XIII Seminário Internacional de «Gestão e Conservação da Biodiversidade».

Realizado pela segunda vez em Portugal, depois de em 2012 ter decorrido no Parque Natural da Serra da Estrela, trata-se de um evento fundado pela Universidade de Jaén (Espanha) em 2007, e que este ano teve como principal desafio a compreensão do funcionamento dos ecossistemas, num cenário de alterações climáticas que podem implicar um conjunto de impactos na paisagem, em geral, e sobre a flora e vegetação, em particular.

Atualmente, as paisagens e os seus ecossistemas estão sujeitos a uma sucessão de fenómenos biológicos que conduzem a equilíbrios naturais, mais ou menos frágeis que, ao serem destruídos, desencadeiam muitos dos processos degradativos atuais.

Destes, «os fenómenos associados às alterações climáticas que assumem uma magnitude crescente, deveras preocupante, podem provocar consideráveis contrariedades económicas e marcantes desequilíbrios ecológicos, constituindo-se, deste modo, como um fator de ameaça à biodiversidade», explica em nota de imprenso o município de Loulé.

Assim, com a realização deste Seminário, «procurou-se contribuir para o conhecimento detalhado dos ecossistemas e do seu metabolismo biológico endógeno, preponderante para a tomada de decisões no âmbito do ordenamento e planeamento do território, tendo sempre em vista a conservação da natureza e a consequente valorização do património genético».

Participaram no evento investigadores de universidades e centros de investigação de Portugal, Espanha, França e Itália, tendo sido realizadas 40 comunicações/conferências. Refira-se que o evento contou com o alto patrocínio da Câmara Municipal de Loulé, e com a presença de Vítor Aleixo, presidente da autarquia.

As conclusões serão remetidas aos membros dos governos destes países que tutelam as áreas do ambiente e conservação da natureza, como contributo para criar sinergias tendo em vista o combate às alterações climáticas.