São Brás celebra 106 anos de elevação a concelho com programa vasto

Programa em formato digital e com alguns momentos presenciais de acesso restrito.

Em contexto de pandemia, São Brás de Alportel preparou um programa especial para comemorar os 106 anos da elevação a concelho, hoje, segunda-feira, dia 1 de junho. O objetivo passa por garantir o cumprimento das regras de segurança do Plano de Contingência do município, no âmbito da prevenção da propagação do novo Coronavírus.

Õ programa comemorativo foi adaptado com recursos às novas tecnologias e com momentos com acesso restrito, tendo início às 9h30 com a tradicional Romagem ao Mausoléu de João Rosa Beatriz, fundador do concelho, em formato mais restrito.

A Cerimónia Protocolar de Hastear da Bandeira está marcada para as 10h00, no espaço exterior dos Paços do Concelho. Um momento também com acesso restrito e que contará com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel – ACREMS.

Com vista a garantir as regras de distanciamento e segurança dos intervenientes, a Sessão Solene Comemorativa da elevação de São Brás de Alportel a concelho vai decorrer às 10h30, com acesso restrito, no Cineteatro São Brás. Será transmitida em direto nas redes sociais (Instagram e Facebook) e contará com a presença e intervenção da Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, que terá oportunidade de conhecer os diversos projetos de apoio social em curso no concelho.

Serão entregues insígnias municipais a uma dezena de projetos solidários e comunitários, que constituem um relevante contributo para o bem estar, saúde e segurança da população.

A sessão integrará ainda um momento de entrega de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde do Centro de Saúde de São Brás de Alportel e de equipamentos informáticos ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, no âmbito do projeto «Informática Solidária» que teve por objetivo disponibilizar meios informáticos a todos os alunos 2º e 3º ciclos e secundário, para melhor acompanhamento da escola à distância, um dos desafios da pandemia.

Para substituir a Festa da Criança, que tradicionalmente se realiza no Jardim Carrera Viegas, o município decidiu criar o «Sítio da Brincadeira Virtual – Vamos comemorar o Dia da Criança em Família!», a partir das 14h00. O programa é composto por contos, brincadeiras, experiências, música e aventuras, estando disponível no website do município e nas redes sociais Instagram e Facebook.

A disponibilização do jogo «Toca a Mexer» e a surpresa que vem de avioneta serão dois momentos altos desta celebração infantil. O município dará também início à distribuição das Máscaras Sociais Júnior, que serão ofertadas a todas as crianças do concelho, dos 6 aos 12 anos, e Viseiras Mini, para crianças dos 3 aos 6 anos.

As redes sociais serão ainda o espaço onde, às 16h00, será levantada a ponta do véu de uma exposição que deveria ser inaugurada na Galeria Municipal, sob iniciativa de dois colecionadores locais, José Belchior e Vitor Lourenço, e de uma visita guiada e virtual ao Espaço Memória, marcada para as 17h00.

Depois, às 18h00, será apresentado o livro «Mercado Municipal – Ciclo de Sabores», nos perfis de Facebook e Instagram do município, com disponibilização online, de forma gratuita, da seção dedicada aos Sabores da Primavera.

O momento mais aguardado das comemorações, no entanto, está marcado para as 21h30: uma edição especial, em formato digital, da «Gala São Brás a Cantar». Será transmitida no Facebook, Instagram, Youtube e no Meo Kanal 205 250.

Esta Gala teve a sua primeira edição em 2013, no palco do coração do centro histórico, no Jardim da Verbena, e revelou uma dezena de talentos são-brasenses.

Em contexto de pandemia, foi lançado novo desafio aos são-brasenses e o resultado foi uma participação extraordinária, com 20 artistas são-brasenses a passar pelo palco do CineTeatro, numa gala gravada previamente, em respeito por todas as normas de segurança.