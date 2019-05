RTA e IEFP abrem o mercado de trabalho aos jovens estudantes em férias escolares

A Região de Turismo do Algarve (RTA) apresentou, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), uma medida de apoio aos jovens que visa promover oportunidades de emprego para estudantes em período de férias escolares e, em simultâneo, criar novas dinâmicas e sinergias no mercado de trabalho, no setor turístico.

A iniciativa prevê a contratação temporária de jovens com mais de 16 anos que se encontram ainda a estudar, mas que procuram enriquecer as suas experiências e adquirir novos conhecimentos para a transição para a vida profissional ativa.

Para a sua execução, as entidades empregadoras poderão contactar diretamente as escolas, centros de formação profissional e universidades, ou anunciar as oportunidades através das suas plataformas de comunicação próprias, dos meios de comunicação social e de plataformas eletrónicas.

Para o presidente da RTA, João Fernandes, «esta iniciativa é reflexo de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em conjunto com o IEFP Algarve, bem como com diversas entidades a operar no setor, e vem reforçar a resposta em termos de recursos humanos em épocas de maior afluência turística na região».

O responsável da RTA acrescenta que a medida «é também importante por promover momentos de aprendizagem e de contacto dos jovens com um setor de oportunidades, dinâmico e de futuro».

Os jovens que pretendam trabalhar no período de férias escolares poderão efetuar a sua inscrição junto das empresas, nos seus sites, ou através de qualquer uma das plataformas de emprego existentes.

De realçar que, esta medida de apoio ao emprego remunerado, acautela a garantia de direito a benefícios atribuídos pela Segurança Social, designadamente o abono de família e bolsa de estudo, não inibe as entidades empregadoras de propor um estágio profissional, apoiado pelo IEFP, e não prejudica a elegibilidade dos candidatos a emprego à Medida Contrato-Emprego, dentro dos termos previstos.