Restaurante de Carvoeiro aposta em iate Michelin

Louis Anjos é timoneiro de uma embarcação que serve alta cozinha ao largo da costa algarvia. Operação inspira-se em destinos como Saint-Tropez e estará disponível ao longo de todo o ano.

O chef do restaurante Bon Bon, em Carvoeiro, galardoado com uma estrela Michelin, decidiu elevar a fasquia e servir a sua cozinha de autor, a bordo de um iate.

A aventura começa a partir da Marina de Portimão, onde está fundeado o «Luma», um Sunseeker Manhattan 65, de 21 metros, com capacidade para 12 pessoas.

Ouvido pelo «barlavento», o chef Louis Anjos diz que esta embarcação «reúne todas as condições para um serviço de excelência». O objetivo desta iniciativa é «proporcionar uma experiência expetável à de restaurante galardoado com uma estrela Michelin, mas a bordo» e com a costa algarvia como pano de fundo.

Nuno Diogo, empresário e gerente do restaurante Bon Bon, diz que se trata de um «complemento inovador», cujo intuito é proporcionar «uma experiência única com discrição, paz e sossego, longe das multidões. Queremos ajudar a promover o destino Algarve, neste caso, com uma iniciativa de turismo gastronómico de alta cozinha, para grupos restritos, no qual ainda ninguém apostou», e tal como já se faz em destinos como Saint-Tropez.

A experiência no iate custa 6500 euros por dia, ou 31 mil euros por semana, embora, para carteiras mais modestas, seja possível reservar um jantar romântico, festa com amigos, ou um simples sunset de três horas, pelo valor de 1200 euros. O serviço de catering gourmet com chef a bordo estará disponível ao longo de todo o ano.