Reservas turísticas de Páscoa no Algarve superam números de 2023

De acordo com o Turismo do Algarve e a AHETA, as perspetivas para a Páscoa no Algarve «são muito boas» e o ritmo de reservas já é «superior ao verificado na mesma altura do ano passado».

«De acordo com o feedback dos profissionais do sector, estamos com um muito bom ritmo de reservas, superior ao verificado na mesma altura do ano passado», afirmou André Gomes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) à agência Lusa.

O responsável insistiu que há «perspetivas muito positivas» de visitas de turistas, tanto nacionais como estrangeiros, à região mais a sul de Portugal.

Uma análise idêntica foi feita por Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que afirmou que a maior parte dos seus membros tem reservas «iguais ou acima», à mesma distância da Páscoa do ano passado.

«As perspetivas são muito boas, ainda há disponibilidade, mas estamos, regra geral, acima do ano passado», apontou.

O presidente da maior associação de hotéis do Algarve referiu que o perfil do turista nesta época do ano é, como habitualmente, constituído principalmente por famílias.

No entanto, o facto de a Páscoa ser mais cedo do que habitualmente [domingo de Páscoa é a 31 de março] faz com que haja uma sobreposição mais acentuada com as deslocações de grupos de estrangeiros que vêm jogar golfe, referiu ainda Hélder Martins.

Os portugueses deverão encabeçar a lista de nacionalidades que mais visitam o Algarve, seguidos pelos britânicos, franceses, irlandeses e espanhóis, para só citar os mais importantes.

Por seu lado, André Gomes sublinhou que o número de turistas provenientes dos Estados Unidos da América continua em «franco crescimento».