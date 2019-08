Recriação histórica abriu 25º Festival da Sardinha em Portimão

Cais Gil Eanes, em frente ao Jardim Visconde Bívar, foi o local escolhido para acolher uma recriação da descarga de sardinha, ontem, dia 6 de agosto, véspera da abertura oficial do 25º Festival da Sardinha, que este ano se realiza entre 7 e 11 de agosto.

Viveu-se uma verdadeira viagem no tempo. No local, o toque da sirene anunciou a chegada da traineira «Arrifana», recheada de sardinhas bem gordas. Com perícia, as canastras voaram do barco e o peixe foi diretamente colocado em caixas com gelo, enquanto os moços roubavam um peixe aqui e ali, até chegarem à lota. Foram depois acondicionadas da forma mais apelativa possível pelas vendedoras para atraírem o máximo de clientes. Tal como outrora.

O evento atraiu inúmeras pessoas ao local, as quais não quiseram perder a oportunidade de assistir à recriação.

Uma das novidades da edição deste ano é o facto do recinto transitar para uma zona próxima do Clube Naval de Portimão, de forma a melhorar a logística do evento. Todos os dias a partir das 22 horas o palco receberá diversos músicos. No dia 7 de agosto o cartaz musical é inaugurado pelos Amor Electro, dia 8 de agosto atuará a artista Bárbara Bandeira, no dia 9 de agosto será a vez de Marco Rodrigues, no dia 10 de agosto a animação fica a cargo de C4 Pedro e, a encerrar o evento, no dia 11 de agosto estarão os Expensive Soul.

Outra novidade é que este ano será possível consumir as sardinhas no recinto do Festival, com mais de dois mil lugares sentados disponibilizados para os visitantes, que poderão adquirir o ex-líbris portimonense em quatro pontos de venda, a cargo das coletividades locais Boa Esperança Atlético Clube, Clube União Portimonense, Gejupce e Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense.

A organização garante que em toda a zona ribeirinha da cidade, os visitantes terão diversos pontos de interesse para visitar. Artesanato, doçaria, animação de rua e música estarão disponíveis em quatro áreas distintas: no palco sardinha, na zona de restauração, no coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes, no Jardim 1º de Dezembro e no «Petinga Park» com diversos insufláveis e atividades lúdicas destinadas aos mais pequenos junto à antiga lota.

E se não sofrer de vertigens, é ainda possível desfrutar de uma vista priveligiada de toda área ao embarcar numa viagem na roda gigante instalada no local, e apreciar a paisagem a 38 metros de altura.