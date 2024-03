Quase 180 atividades promovem o turismo industrial em Portugal

Quase 180 atividades integram o programa da terceira edição da iniciativa «À Descoberta do Turismo Industrial», que vai decorrer pelo país, até dia 30 deste mês.

O evento, promovido pelo Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, vai realizar-se de norte a sul de Portugal continental e também nos Açores e inclui visitas a fábricas em laboração, a museus e a espaços que contam a evolução da indústria portuguesa.

«Pretende ser uma iniciativa muito orientada para o público português, de descoberta e divulgação de todo um conjunto de atividades e experiências que acontecem em recursos de turismo industrial», explicou a coordenadora do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, Teresa Ferreira.

De acordo com esta responsável, que é também diretora do Departamento de Dinamização dos Recursos Turísticos do Turismo de Portugal, a primeira edição desta iniciativa, em 2022, teve «cerca de 2.500 participantes no conjunto de 100 atividades», número que, em 2023, aumentou para «4.000 participantes, com mais atividades».

«Gostávamos muito que a agenda deste ano pudesse subir em número de participantes», acrescentou.

A terceira edição da agenda «À Descoberta do Turismo Industrial» soma um total de 179 atividades, das quais 82 na área de influência da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Porto e Norte de Portugal.

Na região centro estão previstas 51 atividades, enquanto no Algarve serão 22, em Faro, Lagoa, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila Real de Santo António (VRSA).

No Alentejo e Ribatejo há 15 atividades.

O programa inclui ainda cinco atividades na área da ERT da Região de Lisboa e mais quatro nos Açores.

Para Teresa Ferreira, este tipo de atividades ligadas à indústria «tem tudo a ver com a identidade dos territórios».

«São atividades que as comunidades reconhecem e uma maneira de descobrir determinadas regiões de outra forma», frisou.

Além do mais, continuou, «a interação do turismo com outros sectores de atividade também é muito importante como contributo do setor para o bem-estar das comunidades e para a atividade económica em geral do país».

O Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial é uma estrutura informal coordenada pelo Turismo de Portugal, que integra as cinco ERT, a Direção Regional de Turismo dos Açores, a Associação Portuguesa de Património Industrial e o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal.

Consulte aqui a agenda​ e participe.