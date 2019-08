Psiquiatria do CHUA de Portimão dedica setembro à prevenção do suicídio

O Serviço de Psiquiatria da Unidade Hospitalar de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) promove um conjunto de atividades no âmbito do evento «Setembro – Mês da Prevenção do Suicídio».

Segundo a organização, «o objetivo é sensibilizar a população para a temática do suicídio, um problema com alguma relevância no Algarve».

As iniciativas arrancam na segunda-feira, dia 2 de setembro, às 10 horas, no auditório da Unidade Hospitalar de Portimão com uma palestra aberta à população em geral sobre a temática «Promoção da Saúde Mental e Prevenção da Depressão e Suicídio».

Com o objetivo de transmitir conhecimentos sobre a temática, as Equipas Comunitárias de Saúde Mental realizam diversas ações de sensibilização junto da comunidade.

As ações vão decorrer nos Mercados Municipais em Silves (dia 6 de setembro), Monchique (dia 13), Portimão (dia 20) e em Lagoa (dia 27).

Na comunidade escolar, realiza-se a 24 de setembro uma ação no Agrupamento de Escolas Gil Eanes, em Lagos, e a 30 de setembro uma ação na Escola Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

Neste âmbito o programa contempla ainda sessões de sensibilização junto da população sénior em Lagos (10 setembro), Lagoa (19 de setembro), Sagres (25 de setembro) e Monchique (26 de setembro).

Durante todo o mês, está patente uma exposição no átrio da Unidade Hospitalar de Portimão, com informação sobre depressão, prevenção do suicídio e redução do estigma na doença mental.

Para encerrar a iniciativa, no Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala a 10 de outubro, será realizado um debate público sobre a «Promoção da Saúde Mental e Prevenção da Depressão e Suicídio», no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO), entre as 18 e as 20 horas.

«Pedalar pela Vida» percorre concelhos do Barlavento

Ainda no âmbito desta campanha de sensibilização realiza-se o 1º Passeio de Bicicleta «Pedalar pela Vida», integrado na iniciativa mundial Cycle around the globe.

O passeio que, na primeira etapa, decorre nos concelhos de Portimão, Lagoa, Silves e Monchique, realiza-se a 14 de setembro.

A segunda etapa decorre no dia 21 de setembro e passa pelos concelhos de Portimão, Lagos, Vila do Bispo e Sagres.

As várias iniciativas contam com a colaboração institucional das autarquias de Portimão, Lagos, Lagoa, Silves, Vila do Bispo e Monchique e ainda com o apoio de diversas empresas.

Estas iniciativas integram-se na campanha organizada a nível mundial pela Associação Internacional da Prevenção do Suicídio, que tem o apoio em Portugal do Plano Nacional de Saúde Mental, da Sociedade Portuguesa de Suicidiologia e do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Inserem-se também nas comemorações dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde.