A Comissão Política de Secção do PSD de Faro acusou hoje os partidos de partidos da esquerda de violarem «o consenso popular estabelecido em torno da necessidade de reabilitação do Parque de Campismo da Praia de Faro».

Isto porque foi aprovada na reunião da Assembleia Municipal, que terminou hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro, de madrugada, «uma moção de apoio ao executivo municipal para prosseguir com o projecto de reabilitação do Parque de Campismo da Praia de Faro, cujo terreno terá que ser desocupado até dia 1 de outubro, conforme denúncia do contrato de comodato deliberada há um ano nos órgãos competentes».

No entanto, segundo acusa o PSD Faro, «incompreensivelmente, a esquerda da geringonça absteve-se nesta votação, pelo que os farenses agora sabem que aqueles partidos não têm qualquer ideia ou projecto para devolver à colectividade um espaço indevidamente apropriado por um pequeno grupo de indivíduos que teima em permanecer, não hesitando em procurar na secretaria uma vitória que o povo de Faro não lhe quer dar».

Na perspetiva dos social-democratas farenses, «não se compreende que PS, BE e CDU não venham ao encontro desta que é a expectativa dos Farenses decidindo não votar favoravelmente a decisão da reabilitação do terreno, com vista a que o mesmo albergue um parque de campismo ordenado, com regras claras, modernizado e adaptado às exigências do século XXI».

Assim, «ao colocarem-se de fora da solução, os farenses compreendem de que lado estão os partidos da esquerda e podem também entender um pouco melhor a criação dos expedientes jurídicos que entretanto foram despoletados, com vista a vencer na secretaria uma causa que o povo democraticamente através dos órgãos eleitos já declarou perdida».

«É consensual a necessidade de se reabilitar o espaço físico do antigo parque de campismo da Praia de Faro. O atual estado em que se encontra é inadmissível no contexto da Ria Formosa e da sua localização no principal espaço balnear de Faro, destino turístico por excelência da capital do Algarve», conclui a Comissão Política de Secção do PSD de Faro em comunicado enviado às redações.