Proteção Civil de Albufeira «tem tudo preparado» para a passagem de ano

Comissão Municipal de Proteção Civil de Albufeira tem tudo preparado para que o Plano de Coordenação do Evento do Fim de Ano 2019-2020 entre em vigor amanhã, 31 de janeiro.

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Albufeira (CMPC) reuniu no dia 19 de dezembro, tendo como principais assuntos a preparação do dispositivo de segurança e consequentemente a aprovação do Plano de Coordenação do Evento do Fim de Ano 2019-2020.

Este é um instrumento que pretende uniformizar, agilizar e constituir um dispositivo de prevenção e de resposta do Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira, dos Agentes de Proteção Civil e das entidades de apoio com especial dever de cooperação em situação de emergência, no evento de nível municipal e na área de jurisdição do concelho.

O Plano de Coordenação do evento estará em vigor de 31 de dezembro de 2019 a 1 de janeiro de 2020.

O evento da passagem de ano assume-se como o mais importante e mediático no concelho e na região, tendo já alcançado expressão entre os principais roteiros turísticos de Fim de Ano quer nacionais, quer internacionais.

Este plano está direcionado para o evento do dia 31 dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2020 na Praça dos Pescadores, nomeadamente no que se refere ao processo de planeamento, organização e coordenação no quadro das ações de resposta a situações de emergência.

Sob o lema «A festa é de todos, cumpra as regras de segurança – Divirta-se!», o Plano de Coordenação pretende que a articulação das diversas entidades no sistema de Proteção e Socorro, corresponda a uma resposta rápida e de forma concertada, com o objetivo final de «proporcionar a quem participa, direta ou indiretamente no evento, as melhores condições de segurança e a rápida prontidão dos meios envolvidos, traduzindo-se numa maior capacidade de reação em casos de incidentes ou acidentes».